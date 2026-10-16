La emoción de Flavio Mendoza por un nuevo logro artístico de su hijo Dionisio

Flavio Mendoza compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su paternidad: ver a su hijo Dionisio participar en una presentación escolar del musical Matilda, completamente en inglés. Emocionado por la actuación de su hijo, el coreógrafo publicó un mensaje en el que expresó su orgullo y reflexionó sobre el crecimiento de su hijo y la felicidad de acompañarlo en cada etapa de su vida.

Dionisio Mendoza sorprendió a su papá sobre el escenario

Acostumbrado a pasar gran parte de su carrera arriba de los escenarios, esta vez vivió una experiencia diferente desde su lugar entre el público. Más allá de verlo actuar y cantar, el artista se conmovió al descubrir cuánto creció Dionisio y al destacar las cualidades personales que más admira de él. “Hay algo mucho más emocionante que recibir un aplauso: estar sentado entre el público y aplaudir a mi hijo”, escribió.

La emoción de Flavio Mendoza al ver a Dionisio en el escenario

La presentación de Matilda significó mucho más que una demostración de las habilidades artísticas del pequeño. Para Flavio Mendoza, fue una oportunidad de observar de cerca sus avances, verlo compartir la experiencia con sus compañeros y descubrir la persona en la que se está convirtiendo. La actuación, además, tuvo el desafío de desarrollarse íntegramente en inglés.

Dionisio Mendoza participó en la obra Matilda en su colegio

El coreógrafo también felicitó a los demás niños que participaron del musical y agradeció a sus profesores por acompañarlos durante el proceso. En su mensaje, destacó el valor de una educación que no solo transmite conocimientos, sino que también ayuda a desarrollar la confianza, la generosidad y la capacidad de compartir con los demás.

La conmovedora dedicatoria de Flavio Mendoza a su hijo

“Dionisio, mi amor, mi orgullo, mi vida”, comenzó Flavio Mendoza en el mensaje que le dedicó a su hijo. A lo largo de sus palabras, destacó su sensibilidad, su generosidad y su manera de acompañar a los demás. También expresó que su mayor orgullo no estará relacionado con los logros que pueda alcanzar, sino con la persona que elija ser. “Seguí soñando, hijo. Seguí aprendiendo, equivocándote, jugando, compartiendo y siendo feliz”, escribió.

Flavio junto a su hijo, Dionisio Mendoza

Hacia el final, el artista reflexionó sobre cómo la paternidad transformó su manera de entender el amor y le permitió descubrir una emoción diferente a la que conoce sobre el escenario: “Y verte feliz, aprendiendo, creciendo y disfrutando junto a tus compañeros es uno de los regalos más grandes que me puede dar la vida”, expresó. Y concluyó con una frase que sintetiza el sentido de toda la dedicatoria: “Si hay un papel que agradezco interpretar en esta vida, es el de ser tu papá”.

La formación artística y bilingüe de Dionisio Mendoza

Dionisio Mendoza nació en abril de 2018 y desde pequeño desarrolla su formación escolar en Buenos Aires. Su participación en una puesta de Matilda íntegramente en inglés permitió conocer una de las facetas de su educación, que combina el aprendizaje de idiomas con propuestas artísticas y actividades complementarias.

Dionisio Mendoza estudia en un colegio bilingüe

El colegio al que asiste el pequeño cuenta con los niveles inicial, primario y secundario. Su propuesta educativa contempla clases en español e inglés, además de francés como tercera lengua, e incluye actividades como teatro, música, artes visuales y deportes. En este camino de aprendizaje, Flavio Mendoza acompaña con orgullo cada paso de su hijo y celebra las experiencias que contribuyen a su crecimiento, tanto en el escenario como en su formación personal.