Así vivieron Flavio Mendoza y su hijo Dionisio el partido de la selección argentina frente a Burkina Faso: las fotos

En la antesala del que será el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, la Scaloneta disputó su segundo encuentro de esta fecha de amistosos frente a Burkina Faso. Como era de esperarse, las tribunas y plateas se colmaron de fanáticos que no quisieron perderse la oportunidad de acompañar al equipo, entre ellos varias figuras del mundo del espectáculo. Uno de los presentes fue Flavio Mendoza, quien asistió al Monumental junto a su hijo, Dionisio, de 8 años.

La complicidad de Flavio Mendoza y su hijo Dionisio en el Monumental

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio fueron algunos de los famosos que dijeron presente en el estadio Monumental para alentar a la selección argentina en su partido frente a Burkina Faso. El artista y el pequeño suelen compartir distintos momentos juntos y muestran la gran complicidad que los une, tanto en sus redes sociales como en diferentes salidas a eventos públicos o masivos. Esta vez, ambos disfrutaron de una noche especial a puro fútbol y pasión por la camiseta albiceleste.

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio | CARAS

Si bien Flavio compartió en su cuenta de Instagram algunas postales de su presencia en el estadio, CARAS tuvo acceso a fotos exclusivas que retrataron un gran momento entre el productor y su hijo. Cómplices y sonrientes, padre e hijo siguieron cada instante del partido desde las tribunas de la cancha de River Plate y disfrutaron de una jornada que les permitió compartir una vez más uno de sus planes favoritos: estar juntos.

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio alentando a la Selección Argentina | CARAS

Para la ocasión, Dionisio, de 8 años, lució la camiseta alternativa azul de la selección y llevó con orgullo los colores del equipo. Por su parte, el empresario teatral eligió un look más abrigado y llevó un buzo blanco oficial de AFA, con detalles celestes y el infaltable escudo. Ambos se mostraron preparados para vivir una noche a puro fútbol en uno de los encuentros programados para estos amistosos.

La complicidad de Dionisio y Flavio Mendoza

A lo largo del encuentro, el Dionisio siguió de cerca cada jugada y se mostró muy entusiasmado con la presentación de la Scaloneta. Junto a Flavio Mendoza, festejó los siete goles del combinado local -Lautaro Martínez, Moumouni Diallo (en contra), Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone- y vivió con alegría cada momento del partido. Juntos compartieron una noche especial en la que volvieron a quedar en evidencia la complicidad y el cariño que los une.

Una vez más, Flavio Mendoza y Dionisio demostraron el estrecho vínculo que los une y la importancia que tienen estos momentos compartidos en su día a día. Este sábado, padre e hijo disfrutaron de una noche inolvidable en el Monumental y alentaron juntos al equipo que conduce Lionel Scaloni, viviendo desde las tribunas toda la emoción de una jornada a puro fútbol.