De Sarah Burlando y Dionisio Mendoza a Matilda Salazar: los mejores minilooks del nuevo estreno de Flavio Mendoza

El estreno de La Cúpula, la nueva propuesta de Flavio Mendoza, reunió a varias figuras del mundo del espectáculo y también contó con la presencia de algunos de los pequeños influencers más queridos. Sarah Burlando, Dionisio Mendoza y Matilda Salazar se convirtieron en protagonistas de la jornada con sus particulares elecciones de moda.

El estreno de La Cúpula, la nueva propuesta de Flavio Mendoza

Cada uno de ellos llegó con una propuesta diferente, pero todos coincidieron en llevar looks cuidadosamente pensados para la ocasión. Entre prendas clásicas, tonos neutros, denim y accesorios delicados, los niños dieron una verdadera clase de estilo con sus minilooks.

Los mejores minilooks del estreno de Flavio Mendoza

Sarah Burlando lució un estilismo invernal y delicado, protagonizado por un tapado largo beige de silueta amplia y envolvente. Debajo llevó un conjunto en tonos oscuros que contrastó con el abrigo, mientras que completó la propuesta con el cabello semirecogido en una cola alta, sujeta con un pequeño lazo blanco, y calzado oscuro. El resultado fue una combinación clásica y elegante.

Sarah Burlando en el estreno de La Cúpula, la nueva propuesta de Flavio Mendoza

Por su parte, Dionisio Mendoza, en tanto, apostó por una propuesta más casual y relajada, construida a partir de tonos grises y denim. Llevó un suéter gris de manga larga como base y lo combinó con un chaleco de denim celeste de corte amplio, con bolsillos y costuras visibles. Un pañuelo estampado en gris, blanco y negro aportó textura al conjunto, que se completó con una prenda inferior en gris oscuro.

Dionisio Mendoza en el estreno de La Cúpula, la nueva propuesta de Flavio Mendoza

Matilda Salazar eligió un minilook clásico y sofisticado. La pequeña llevó un tapado gris estructurado, de largo por encima de la rodilla y con doble hilera de botones negros, al que sumó pequeños lazos negros en los laterales. El conjunto se completó con medias blancas y botas negras altas de caña, logrando una estética tradicional y cuidada.

Matilda Salazar en el estreno de La Cúpula, la nueva propuesta de Flavio Mendoza

Ámbar, la hija de Valeria Archimó en el estreno de La Cúpula, la nueva propuesta de Flavio Mendoza

Así, Sarah Burlando, Dionisio Mendoza y Matilda Salazar se destacaron entre los pequeños influencers que dijeron presente en la función de prensa de La Cúpula, la nueva creación de Flavio Mendoza. El espectáculo reunió a más de 900 personas en una sala llena, donde la propuesta fue acompañada con aplausos y ovaciones durante toda la función.