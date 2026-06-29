Flavio Mendoza confesó el costo económico y personal que destruyó su amistad más íntima: "Quedé dolido"

En una entrevista exclusiva con Caras Glam, el reconocido coreógrafo y director de espectáculos Flavio Mendoza se animó a revelar detalles inéditos y profundamente personales acerca de la ruptura de una de sus amistades más cercanas, justo en uno de los momentos más exitosos y trascendentales de su carrera.

Flavio Mendoza se refirió al fin del vínculo con Romina Propato

Durante la charla íntima y sincera con el periodista Marcelo Polino, Flavio Mendoza habló abiertamente sobre el éxito rotundo de Stravaganza, el espectáculo que marcó un antes y un después en su vida profesional, pero que también fue el epicentro de un conflicto que terminó por desgarrar una relación que él consideraba casi fraternal. En este contexto, recordó la distancia que se generó con Romina Propato, esposa del conductor Mariano Iúdica, quien no solo era una amiga de muchos años sino también una colaboradora cercana dentro del mismo proyecto.

Flavio Mendoza//Instagram

La disputa entre ambos se remonta a más de una década atrás, cuando Propato reclamó públicamente y por vías legales una suma millonaria de dinero correspondiente a las ganancias generadas por Stravaganza. Este reclamo no solo encendió una batalla judicial, sino que también desencadenó un cruce mediático muy intenso que, inevitablemente, puso fin a la relación personal y profesional que durante tanto tiempo habían cultivado con tanto cariño y confianza.

Romina Propato y Mariano Iúdica//Instagram

El artista no dudó en expresar con total sinceridad el profundo impacto que esta situación tuvo en su vida y en su corazón. “Gané muchísimas cosas, pero perdí muchísimas cosas. Una de las malas fue Stravaganza, que me dejó muy dolido. Era muy amigo de Romina Propato, que era como mi hermana, y nos separamos, y todo por una cuestión económica”, confesó con una mezcla de tristeza y nostalgia, evidenciando el peso emocional de aquella experiencia dolorosa.

Flavio Mendoza//Instagram

Flavio Mendoza reveló qué sucedió cuando se cruzó a Romina Propato

Respecto a cómo mantienen su vínculo en la actualidad, Flavio Mendoza explicó que aunque en algunos momentos se han cruzado y ha intentado acercarse para saludarla en eventos sociales y profesionales, todavía siente que existe una barrera invisible que dificulta restablecer la cercanía que alguna vez compartieron.

“Me he cruzado para ir a algunos eventos y cuando tengo ganas de ir a saludarla, algo me frena. Quedé dolido y creo que a una persona que quieres no le puedes hacer eso”, agregó el coreógrafo con una voz cargada de melancolía y sinceridad, dejando en claro que esa herida aún sigue abierta y marca un capítulo difícil en su vida personal.