Flavio Mendoza rompió el silencio sobre la histórica cifra que marcó su carrera: “Nadie más tuvo el éxito que yo logré”

En una entrevista exclusiva en el ciclo Caras Glam, conducido por Marcelo Polino, el reconocido coreógrafo y productor argentino Flavio Mendoza reveló detalles inéditos sobre uno de los hitos más importantes de su carrera y, en particular, sobre el éxito arrollador de su espectáculo Stravaganza. Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, Mendoza no dejó pasar la oportunidad para hacer un balance de su carrera y destacar la magnitud de su logro en el mundo del espectáculo nacional.

Flavio Mendoza recordó el éxito de Stravaganza

Flavio Mendoza nació en diciembre de 1971 y pasó su infancia en Mendoza. Proveniente de una familia con varias generaciones circenses, su vínculo con las artes escénicas fue una constante desde pequeño. Se destacó en disciplinas como la acrobacia, la danza y la actuación, incursionando en el mundo del espectáculo desde su adolescencia. Sus primeras experiencias en la danza incluyeron imitaciones del famoso cantante estadounidense Michael Jackson, lo que le permitió perfeccionar su estilo y técnica en un momento en que aún buscaba su camino.

Flavio Mendoza//Facebook

A lo largo de los años, Mendoza participó en múltiples obras de teatro, programas de televisión y fue adquiriendo roles de productor artístico. Su talento y versatilidad lo llevaron a ser una figura reconocida en el medio, no solo por su creatividad sino también por su capacidad de innovar en cada proyecto que emprendía.

Pero sin duda, uno de los mayores hitos de Mendoza fue la creación del espectáculo Stravaganza, una serie de producciones que revolucionaron el panorama teatral y circense en Argentina. Estrenada por primera vez el 25 de diciembre de 2011 en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz, la obra se caracterizó por su innovación tecnológica y producción de alto nivel.

La primera versión, titulada Water in Art, contó con artistas como Diego Reinhold, Cinthia Fernández, Gisela Bernal, Noelia Pompa y la banda de rock cordobesa Iceberg del Sur. El impacto fue tal que rompió todos los récords de venta de entradas en el país, logrando vender 168.000 tickets solo en la temporada de verano. Mendoza recuerda ese momento con orgullo: "Nadie más tuvo el éxito que yo logré en Carlos Paz", afirmó con firmeza en la entrevista en Caras TV.

Flavio Mendoza//Facebook

Tras ese éxito, el artista continuó desarrollando nuevas versiones de Stravaganza, cada una con un concepto distinto. En 2012, presentó Estados del tiempo, con figuras como Adabel Guerrero y Belén Pouchán. Luego estrenó Stravaganza: Tango, con Nicolás Vázquez y Melina Greco y la saga continuó con Sin reglas para el amor.



La historia detrás de Stravaganza, el éxito de Flavio Mendoza

Durante la entrevista, Marcelo Polino recordó una anécdota que ilustra la visión y determinación de Mendoza. En un día en que ambos estaban en el jurado de Bailando, Flavio Mendoza sacó una servilleta y dibujó un proyecto ambicioso: hacer un espectáculo con agua en un teatro, con una piscina de cemento en su interior. El conductor de Caras Glam contó: "Yo te dije, 'Lo vas a hacer y voy a ir al estreno con un traje blanco'".

Flavio Mendoza//Facebook

Esa conversación refleja el espíritu visionario de Mendoza, quien durante 13 años lideró un éxito sin precedentes en Villa Carlos Paz y en todo el país. Él mismo admite que ese logro no ha sido igualado por nadie más en esa localidad. La repercusión fue tal que, según sus propias palabras, fue un récord que nunca más se logró: "Fue un éxito impresionante y vos sabés que fue uno que nunca más se logró allá en Carlos Paz. A nivel nacional, nadie tuvo ese éxito", afirmó con orgullo.

El éxito de Flavio Mendoza y su obra Stravaganza no solo residió en las cifras de venta, sino también en su capacidad de innovar y de crear espectáculos que combinan arte, tecnología y talento en un formato que cautivó a públicos de todas las edades. Su historia es un ejemplo de perseverancia y visión artística que trasciende fronteras y generaciones.

