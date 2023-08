En LAM confirmaron el romance de Floppy Tesouro con un empresario italiano

Ángel de Brito y su "Ejército de LAM" estrenaron nuevo canal donde revelaron una importante primicia.

Se trata del nuevo romance de Floppy Tesouro, quien habría empezado un amorío con un empresario italiano.

"Es italiano, su nombre es Biagio Consalvo y la conoció a Floppy en Ibiza hace un mes y medio. La invitaba a salir, ella no quería hasta que cedió. Hoy oficialmente están saliendo", contó Pepe Ochoa en el canal de LAM sobre el amor de Floppy.

"Él presentó a Floppy en sociedad en una fiesta en Ibiza. Comparten mucho tiempo, él vive entre Miami e Italia. Se dedica a los bienes raíces", agregaron desde LAM.

El nuevo novio de Floppy Tesouro

Como señal de este romance, días atrás, Floppy Tesouro dejó un comentario en la cuenta de su nuevo amor y acompañó su mensaje con emojis.

Biagio Consalvo, el nuevo novio de Floppy Tesouro.

Floppy Tesouro y la comprometedora foto de su cumpleaños

Antes de que este romance saliera a la luz, Floppy Tesouro compartió una foto el día de su cumpleaños, muy cerca de un desconocido.

Al parecer, se trata de Francisco Berlín, un amigo íntimo de Floppy Tesouro, con quien celebró su día. "Si tuviéramos algo que esconder no la hubiésemos subido y realmente no es así. Estoy sola, no estoy en pareja. El día que esté de novia yo se los voy a contar porque me encanta”, aclaró.