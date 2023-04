Floppy Tesouro se refirió a los rumores de noviazgo con un hombre de la industria marroquinera

Floppy Tesouro está de festejo. Es que hace menos de una semana cumplió años y tuvo la oportunidad de celebrarlo con sus seres queridos. La modelo compartió las fotos del evento y sorprendió a sus seguidores con una foto en la que se mostraba con un misterioso hombre, al que rápidamente lo identificaron como su nueva pareja.

Fue en Socios del Espectáculo que mostraron la fotografía y revelaron: “El muchacho se llama Francisco y es marroquinero”, agregando: “Estamos en condiciones de afirmar que la que está de novia y lo mostró en su fiesta de cumpleaños donde estaba el ex es Floppy Tesouro”.

Floppy Tesouro con Francisco Berlín, un marroquinero.

Ahora, la ex participante de The Challenge mantuvo diálogo con Ciudad Magazine, donde habló de los rumores y confirmó si se encontraba en pareja con Francisco Berlín. “Me acabo de enterar que están diciendo en los medios que estoy en pareja, no es así, estoy sola”, comenzó.

“Si con cada amigo que me saco una foto me van a involucrar estamos al horno jaja. Si tuviera algo que esconder no me voy a sacar una foto y subirla”, reflexionó sobre los comentarios que se crearon en torno a las imágenes que subió por su cumpleaños.

Floppy Tesouro.

Para concluir, Floppy Tesouro desmintió los rumores que la vinculaban románticamente a Francisco Berlín, un marroquinero que asistió a su cumpleaños. “Entiendo que soy pública y que se saquen conclusiones, pero no es así”, aclaró.

Tomás Holder invitó a salir a Floppy Tesouro y lo rechazó

Mientras que la modelo disfruta de su soltería, muchos hombres tocan en su puerta para conquistarla, entre ellos, Mauro Icardi y ahora Tomás Holder. Así lo reveló Julieta Puente en el programa radial Biri Biri.

Floppy Tesouro.

"¿Puedo contar algo de Holder? Le mandó mensaje a Floppy Tesouro pero la cagó toda porque le puso 'hola, sé que tenés tus largos años de vida pero sos muy hermosa. Te lo dice un pendejo de 19 años'", contó la influencer sobre la conversación que inició el ex Gran Hermano.

La modelo confirmó que así se dieron los hechos y agregó: "Nunca le contesté y quedó ahí. El otro día estaba con un grupo de amigas y dicen que les escribió a todas, pobre".

H.O