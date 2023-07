Silvina Luna continúa luchando por su vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires, debido a las consecuencias que le trajo la mala praxis que le realizó Aníbal Lotocki hace una década. En las últimas horas se dio a conocer más detalles sobre la salud de la modelo, por parte de Guido Záffora, a raíz de un mensaje que le mandó Fernando Médico y un parte médico.

‘’Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto", expresó el panelista en Intrusos. Sobre este contexto, las figuras del medio siguen con la cadena de oración, pidiendo por la mejoría de Silvina.

Silvina Luna

Desde Mitre Live con Juan Etchegoyen, Floppy Tesouro habló sobre la salud de la modelo y con quién mantiene una amistad: ‘’Yo a Silvina la quiero mucho, más allá de lo laboral, se me pone la piel de gallina cuando hablo del tema, es un tema que me toca mucho y no solamente porque es una colega que quiero, sino que también tenemos un grupo de amigos en común", empezó diciendo en el programa.

Luego, profundizó al contar más detalles acerca de su relación con Silvina Luna y cómo la conoció: "Yo viví muchas cosas con ella no sólo en lo profesional sino en lo personal, fue una de las primeras personas que conocí en este medio y ha estado mucho tiempo en mi casa, ella pasaba mucho tiempo en casa porque es amiga del papá de mi hija, más allá del vínculo conmigo. Es un tema que me pone muy mal y me sensibiliza mucho, la pienso todos los días, hablo todos los días con las amigas de fierro que tiene que también son mis amigas y con el hermano’’, manifestó angustiada.

Antes de finalizar, la modelo expresó, : “Es una buena mina que no se merece lo que está viviendo, ya le están sacando los antibióticos y la sedación, se está bancando los dolores, sí quiero transmitir que estemos todos rezando por ella, todos le tenemos que seguir dando esa fuerza, no puedo creer por lo que está pasando por una persona que no quiero dar ningún adjetivo calificativo como profesional y como persona, la está luchando minuto a minuto y poniéndole mucha garra para salir adelante’’, concluyó Floppy Tesouro esperanzada sobre Silvina Luna.