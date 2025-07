En la última emisión de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, Pepe Ochoa dejó a todos boquiabiertos al contar una insólita maniobra de L-Gante. Según reveló el panelista, el cantante tendría un perfil falso de Instagram que utiliza para hablarle a mujeres. El objetivo de esta movida sería evitar ser detectado por Wanda Nara, quien todavía tendría acceso a su cuenta oficial.

Con firmeza, Ochoa aseguró que no se trataba de un rumor sin fundamentos, sino de una situación que él mismo había seguido de cerca, ya que una de las mujeres involucradas lo contactó para contarle la maniobra del músico.

L-Gante

En LAM revelaron quién es el cantante que tiene un perfil falso para chamuyar mujeres

La noticia de que L-Gante manejaría un perfil falso en redes sociales para establecer contacto con mujeres fue desarrollada por el panelista Pepe Ochoa en LAM, quien brindó detalles precisos sobre el accionar del cantante y el contexto detrás de esta estrategia digital.

“L-Gante tiene una cuenta falsa y se chamuya a chicas, que no tiene nada de malo, no vamos a juzgar eso, porque van y vienen con Wanda”, comenzó diciendo Ochoa, dejando en claro que el vínculo entre el artista y la empresaria mediática sigue siendo ambiguo.

“Lo interesante con este tema es que L-Gante, hasta el viernes pasado, tiroteaba a una chica. Ella me contactó y yo le dije 'seguí hablándole para ver si es él'. Empezó a hablar, él le daba pruebas y ella no entendía por qué L-Gante le hablaba de una cuenta trucha. Le mandaba videos”, detalló.

La sorpresa creció cuando Ochoa contó que el propio cantante le habría confesado a la joven por qué recurría a ese método: “Él le dijo que Wanda tiene su cuenta abierta en el teléfono y le manda una foto del chat con Wanda en donde Wanda le dice 'Elian, ¿qué estás haciendo? Tengo abierta tu cuenta en mi teléfono' y él le dijo 'No seas tan tóxica, me la baja'”.

Como si fuera poco, la historia tomó un giro inesperado cuando el entorno del músico se enteró que el tema se estaba tratando en el programa. “Cuando hice este tema, yo no había dicho nada, no había dado ni media pista, no había avivado giles, y me llamó el mánager de L-Gante y dijo '¿de quién es esa cuenta? Elián no es, porque Elián no se comporta de esa manera'. Y a los diez minutos le cambiaron el nombre a esa cuenta”, agregó Ochoa, insinuando que hubo una reacción inmediata para cubrir el rastro.

L-Gante sobre Wanda en sus historias de Instagram

La revelación de Pepe Ochoa en LAM, sobre este perfil falso, vuelve a poner a L-Gante en el centro de la escena mediática, y suma un nuevo capítulo a su tan comentado vínculo con Wanda Nara. Aunque no está claro qué consecuencias traerá esta exposición, lo cierto es que el cantante sigue generando titulares con cada paso, incluso cuando intenta hacerlo en secreto.

MVB