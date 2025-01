Conforme van pasando los días, surgen más indicios que sugieren una relación romántica entre La China Suárez y Mauro Icardi. En esta ocasión, la actriz habría hecho algo muy especial para sorprender al futbolista. Este hecho no pasó desapercibido en las redes sociales y, aunque lo hizo de manera discreta, la audiencia se dio cuenta inmediatamente de este gesto.

Todo parece indicar que la China Suárez y Mauro Icardi están a punto de blanquear su tan comentado amorío. La modelo no solo se ha mostrado en la residencia que el futbolista adquirió en Nordelta, sino que también habría tenido un gesto de amor que no pasó desapercibido en las redes sociales. Fue la periodista Juariu, especialista en seguir el rastro de las actividades de los famosos en las redes sociales, quien detectó algo muy especial en el último posteo que hizo la artista.

Se trata de una letra “M”, que decidió pintarse en una de las uñas de la mano. “¿Una M de Mauro?”, preguntó con ironía la periodista en un posteo de Instagram. Luego, sumó un detalle: es la misma tipografía que eligió Wanda Nara para tatuarse “Mauro” en una de las muñecas. “Casualidades de la vida, ponéle”, concluyó con un poco de ironía.

Varios usuarios de las redes sociales no tuvieron dudas de que este detalle estético fue un guiño a Icardi, pero también estuvieron quienes deslizaron que la “M” se debe a Magnolia, la hija que Eugenia tuvo con Benjamín Vicuña.

Aunque no se puede afirmar con certeza que la manicura que lució la artista esté dedicada al deportista, no se puede ignorar que la actriz y el futbolista han estado dejando pistas en las redes sociales que sugieren que están juntos. En las últimas semanas, ambos han compartido publicaciones y fotos que han generado rumores sobre su posible relación. Aunque no han confirmado nada oficialmente, sus acciones en las redes sociales han sido suficientes para alimentar las especulaciones.

En este contexto, la manicura con la letra "M" que lució la China Suárez puede ser vista como otro indicio de su relación con Mauro Icardi. Aunque no se puede afirmar con certeza, es innegable que la actriz y el futbolista están generando mucho interés y especulación en torno a su posible relación.

