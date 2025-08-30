En Tailandia y desde un piso 64, así fue el cumpleaños de los hijos de Flor de la V

Más radiante y espléndida que nunca, así está Flor de la V tras estar atravesando uno de los momentos más emotivos de su vida. En medio de su viaje en familia por Tailandia, la conductora de Los Profesionales de Siempre celebró un nuevo aniversario del natalicio de sus mellizos Isabella y Paul.

Rodeada de una vista panorámica y llena de lujos, la polifacética comediante encendió la cámara de su celular y grabó en exclusiva los detalles más impactantes de una noche de ensueño, donde el amor y la emoción se hicieron presentes.

Flor de la V junto a sus mellizos en Tailandia | Instagram

El sorprendente cumpleaños de los hijos de Flor de la V

Flor de la V viajó junto a su flamante esposo, Pablo Goycochea y sus hijos mellizos al exclusivo país asiático para experimentar una vivencia única en familia. Tal es así que durante su estadía, Isabella y Paul cumplieron 14 años, razón por la cual la vedette lo festejó a lo grande.

Así quedó registrado en su cuenta personal de Instagram donde reúne a más de 1,6 millones de seguidores. “Hoy mis hijos cumplen catorce años y estamos en este lugar soñado, listos para darles una sorpresa”, exclamó frente a la cámara de su celular mientras grababa el rooftop de un edificio de 64 pisos.

Entre miradas cómplices con su compañero de vida y llena de felicidad, Flor de la V retrataba la soñada vista donde podía ver rascacielos y hasta las luces lejanas de los barcos. Pese a que sus herederos no quisieron salir en cámara, ella se mostró orgullosa de poder celebrar en familia el cumpleaños de los adolescentes. “Ellos están en una edad donde eligen si quieren salir o no. Me dijeron que no, y así será”, confesó.

Para cerrar el relato audiovisual, Flor de la V destapó un vino espumante y confesó con la voz quebrada: “Somos una familia unida, orgullosa de nuestros hijos y agradecidos de esta vida. Brindamos por todo lo que nos regala y por cada instante que quedará grabado en la memoria”.

Asimismo, se dirigió hacia los agasajados haciendo sentir que son su debilidad y que desde que llegaron a este mundo para hacer de ella una mujer más plena: “Hace catorce años llegaron a mi vida y la cambiaron para siempre. Se me quiebra la voz, pero son lágrimas de felicidad”.

Flor de la V, de vacaciones junto a su familia | Instagram

Para finalizar, Flor de la V tuvo unas fraternales palabras hacia su comunidad virtual que la sigue de cerca y celebra cada logro y cada conquista que supo cosechar en estos más de 20 años en los medios de comunicación, donde no sólo se la pudo ver en numerosos proyectos laborales, sino también en lograr el sueño de conformar una sólida familia: “Gracias por estar siempre de este lado”.

NB