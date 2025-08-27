Rodrigo Lussich: “Flor de la V no me gusta como conductora, en comedia es número uno”

Rodrigo Lussich volvió a hablar sin filtros. En su reciente paso por +CARAS (CARAS TV), el actual conductor de Intrusos opinó sobre Flor de la V y fue categórico: “Florencia de la V me gusta mucho como capocómica, me parece muy buena monologuista y mujer de la comedia. Pero no me parece una buena conductora”.

El comentario lo hizo durante la reveladora entrevista que mantuvo con Héctor Maugeri y no pasa inadvertido si se recuerda que el año pasado Flor se mostró muy dolida tras su salida del emblemático programa de América TV. Entre lágrimas, aseguró que había sido un final injusto y hasta deslizó críticas hacia Lussich y Adrián Pallares, quienes retomaron el ciclo después de su gestión.

Rodrigo Lussich picante sobre Flor de la V

Con este trasfondo, el conductor de +CARAS lo invitó a opinar sobre la actriz y comediante. Hoy, con distancia de aquella polémica, Lussich contextualizó: “Fue un gran plafón porque Flor estuvo los tres años que nosotros nos fuimos. Y se enojó mucho porque volvimos. Ella tenía muchas ganas de quedarse, pero no fue culpa nuestra”.

Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, y Flor de la V.

Sin embargo, fiel a su estilo ácido, el periodista no se guardó nada e insistió en que su colega brilla en otro terreno, ya que para la conducción “tiene que recorrer más camino”. Además, sumó: “Se da muchos aires y se cree alguien que no sé si es. La prefiero haciendo comedia. En comedia es la número uno. Conducir es otra cosa y lleva mucho tiempo de oficio”.

Junto a Adrián Pallares, Rodrigo Lussich conduce Intrusos en su 25 temporada.

Finalmente, explicó cómo se dio su regreso junto a Pallares: “A nosotros nos llamaron para volver y nos pareció que era el momento. Nosotros habíamos transitado nuestra propia marca en El Trece y queríamos volver a Intrusos, extrañábamos el programa. El canal decidió hacer el cambio, podría haber pasado al revés. Hoy ella tiene su programa, que también fue una marca de otro, de Viviana Canosa”.

En una entrevista a fondo con Héctor Maugeri en +CARAS, Rodrigo Lussich reabrió una vieja polémica y dejó en claro que, aunque admira a Flor de la V como comediante, no la considera una buena conductora.

MDP