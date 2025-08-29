Revelaron que Nicolás Cabré y Rocío Pardo le cobrarán a sus invitados por ir a su boda: la polémica cifra

La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se perfila como uno de los eventos más esperados del año. Recientemente, mientras la actriz compartía la primera prueba de vestido, comenzaron a circular algunos detalles de la fiesta que se llevará a cabo en una de las estancias más exclusivas de Córdoba.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Más allá de la expectativa por la ceremonia y la lista de los invitados a la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, lo que llamó la atención fue la cifra que deberán pagar los asistentes deberán pagar por su cubierto. Según revelaron el Puro Show, el costo rondaría los 100 dólares, lo que equivale a casi unos 130.000 pesos según el cambio actual.

El mágico lugar en donde Nicolás Cabré y Rocío Pardo se darán el ‘sí quiero’

La fecha confirmada para la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo será el 5 de diciembre. La celebración será en una estancia colonial, ubicada en el Valle de Punilla, a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, donde el actor estará realizando una temporada teatral.

Se trata de un predio rodeado de naturaleza, con capacidad para albergar a 400 invitados, “Es como si te casaras en un lugar de 1800”, explicaron desde el programa.

Además de la fiesta, el lugar cuenta con un alojamiento de lujo para un grupo selecto de personas. En total, sólo 28 de los invitados a la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo podrán quedarse en las habitaciones del complejo, cuyo valor ronda los 200 dólares por noche.

El precio de ir a la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Lo que más sorprendió es el hecho de que posiblemente los invitados deban pagar el valor de su plato, que además incluiría barra libre durante toda la noche. No obstante, el periodista, Nahuel Granja se adelantó y explicó: “A veces pasa que los que se casan ponen un poco de plata para que el valor de la tarjeta baje y no sea tan alto para los invitados”, aclarando que no se ha confirmado si Nicolás Cabré y Rocío Pardo asumirán ese gasto.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La cifra del cubierto sorprendió a todos, ya que no es habitual que una pareja que pertenece al mundo del espectáculo anuncie una boda a gran escala y deje abierta la posibilidad de que sus invitados deban pagar por participar. No obstante, la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo promete ser uno de los acontecimientos sociales más esperados del 2025