La sorprendente diferencia de edad entre Gimena Accardi y Ulises, el hombre con el que salió dos veces tras separarse de Nico Vázquez

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras 18 años juntos, sigue dando de qué hablar. Fue la misma actriz quien confesó que habrían tomado la decisión de desvincularse debido a un desliz de parte de ella, con un "chico random". Con esa frase, Accardi intentó restarle importancia; sin embargo, tras mucho buscar, surgió el nombre del hombre desconocido.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Fue Pepe Ochoa durante la emisión de LAM, quien reveló el nombre del “random” con quien se había involucrado Gimena Accardi: Ulises. El tercero en discordia es un chico de apenas 20 años, estudiante y apasionado del deporte. Ahora, tras la declaración del panelista, lo que llama la atención no es que él haya sido el desliz de la actriz, sino la impresionante brecha generacional que los separa.

La impresionante diferencia de edad entre Gimena Accardi y Ulises

Durante el programa que conduce Ángel de Brito, Pepe Ochoa compartió más detalles de Ulises: “Juega al básquet, hace remo y viene de una familia con buen pasar económico”, además, aclaró que la información la consiguió porque tienen un amigo en común. El panelista explicó que tras coincidir en el avión, fue la misma Gimena Accardi quien le dijo que le escribiera.

Pepe Ochoa también dejó claro que en un principio, Ulises no quería escribirle a Gimena Accardi, pero no reveló los motivos. Aunque coincidió con la actriz solo dos veces, su nombre ahora está en el centro de la polémica, siendo catalogado como el tercero en discordia entre la actriz y Nico Vázquez.

El papel de Ulises en la historia de Gimena Accardi

Gimena Accardi, con 40 años recién cumplidos, se habría vinculado con un joven que recién comienza sus veinte, aún en etapa de estudios y enfocado en su desarrollo deportivo. Esa distancia en edad y momento de vida es lo que se convirtió en el centro del debate, más allá del “desliz” en sí.

Nico Vázquez, Gimena Accardi

Para finalizar su intervención, Pepe Ochoa reveló un dato más sobre el inesperado vínculo de Gimena Accardi un con veintiañero: “Ellos habrían coincidido después de que se confirmara la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, por lo que realmente lo estarían usando para no revelar al verdadero detonante del divorcio”, sentenció.