El 2025 ha sido un año espectacular para Guillermo Francella. Después del éxito arrollador de Homo Argentum, que en tan solo 4 días logró reunir a más de 467.000 espectadores y generó un intenso debate político y cultural, el actor retoma a su personaje más icónico de los últimos años: Eliseo Basurto, en El Encargado.

Guillermo Francella

Disney anunció oficialmente que El Encargado tendrá una cuarta temporada. La ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, no solo conquistó al público argentino, sino que también logró un importante reconocimiento mundial con su nominación a los Premios Emmy Internacional. Ahora, con nuevas incorporaciones en el reparto y escenarios renovados, la historia del portero más famoso de la televisión promete sorprender nuevamente.

Confirman la cuarta temporada de El Encargado

La cuarta temporada de El Encargado mantendrá a Guillermo Francella como protagonista, acompañado por Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale, a quienes se sumarán figuras relevantes como Arturo Puig y Luis Brandoni. Además se confirmó que Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld volverán a retomar sus papeles de temporadas pasadas, reforzando el cruce entre humor, misterio y crítica social que caracteriza a la serie.

Según se pudo conocer, las grabaciones ya están en marcha en nuevas locaciones, lo que anticipa una renovación importante en los escenarios de la historia. Aunque la fecha exacta no se ha confirmado, Disney adelantó que el estreno se realizará durante la segunda mitad del 2025 en la plataforma de streaming Disney+, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del año. Además, se sabe que en 2026 llegará a la televisión abierta. Aunque todavía no hay una fecha marcada, sí se sabe que será El Trece quien lo vuelva a pasar.

El verdadero atractivo de El Encargado

Más allá de su elenco estelar, el verdadero atractivo de El Encargado reside en su propuesta narrativa. La serie combina comedia y drama con una mirada crítica sobre las dinámicas del poder, la vida en edificios de lujo y las tensiones sociales que se esconden detrás de una fachada aparentemente perfecta.

El Encargado

El equilibrio entre el humor ácido y el comentario social, explica porqué la ficción ha logrado mantener el interés del público tras tres temporadas. Con la cuarta entrega en camino y su futura emisión abierta en 2026 a través de Eltrece, El Encargado confirma que su fórmula sigue vigente y que todavía Eliseo Basurto tiene mucho que contar.