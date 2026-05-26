Entramos a la cafetería de Juli Poggio: vivero, estilo vintage y un especial de Hello Kitty

Lejos de las cámaras y las pasarelas, Juli Poggio se sumerge de lleno en un ambicioso proyecto comercial que promete revolucionar la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Junto a su núcleo familiar más íntimo, la actriz inauguró un elegante espacio que combina la frescura de la naturaleza con los placeres del buen café, creando una propuesta residencial y distinguida que invita a los comensales a desconectarse de la vorágine cotidiana.

Juli Poggio

Así es la cafetería de Juli Poggio

La nueva cafetería de Juli Poggio se llama Raíza, una elección sumamente significativa que posee un trasfondo emocional profundo ligado a los valores de la familia. Según explicaron los propios protagonistas en la presentación oficial, este término evoca directamente el origen de las cosas, el punto de partida de la vida y el nacimiento de la fertilidad de la tierra.

Asimismo, quisieron buscar una denominación con impronta femenina que hiciera alusión directa al magnetismo de la propia artista, logrando que el concepto englobe la solidez de sus vínculos y la calidez que desean transmitir en cada rincón del lugar.

Así es la entrada del vívero cafe de Juli Poggio

La idea de este negocio germinó de manera orgánica a partir de la vasta experiencia que su padre, Julio Poggio, posee en el rubro del paisajismo y el diseño de exteriores. Una tarde, mientras aguardaba pacientemente la finalización de unas compras comerciales en la zona, el hombre visualizó el enorme potencial que tenía aquel terreno disponible y se animó a proponer la creación de un punto de encuentro diferente. Rápidamente, la propuesta fue aceptada con entusiasmo por todo el clan familiar, incluyendo a su madre, Patricia Destefani, dando inicio a una planificación meticulosa que derivó en la apertura de este espacio que combina la venta de plantas selectas con una confitería de primer nivel.

Todos los detalles del lugar fueron elegidos por Juli Poggio y su mamá



Estilo vintage y diseño de vanguardia: Juli Poggio mostró los detalles de su cafetería

La ambientación estética del lugar ha sido cuidada hasta el más mínimo detalle por Patricia Destefani y Juli Poggio, combinando una arquitectura industrial de contenedores marítimos reacondicionados con una deslumbrante impronta antigua y chic. Una imponente arcada de piedra natural da la bienvenida a los visitantes, quienes luego atraviesan unas monumentales puertas de madera reciclada que conducen hacia un salón vidriado donde la luz del sol es la gran protagonista.

Lámparas colgantes tejidas en fibras naturales, cielorrasos revestidos con géneros livianos y una cuidada selección de mobiliario de hierro y mimbre terminan de consolidar una atmósfera acogedora y sumamente sofisticada.

Raiza de Julieta Poggio evoca el nacimiento de la fertilidad de la tierra.

En el corazón de la barra se destaca una imponente máquina de espresso de diseño italiano que capta de inmediato las miradas gracias a sus líneas curvas de estética retro y detalles en madera noble. Este dispositivo tecnológico no solo es un deleite visual que complementa la propuesta decorativa impulsada por Juli Poggio, sino que además cuenta con un sistema ecológico de ahorro de agua y energía de última generación. Los baristas utilizan granos de especialidad orgánicos asegurando que cada taza servida cumpla con los estándares más exigentes del mercado gastronómico actual.

Julio y Patricia, los padres de Juli Poggio

Una propuesta culinaria de alta gama junto a Juli Poggio

La carta gastronómica fue diseñada para ser inclusiva y sumamente variada, adaptándose a las tendencias alimentarias contemporáneas más selectas del momento. El menú ofrece alternativas aptas para celíacos, opciones bajo la tendencia keto y preparaciones libres de gluten que garantizan una experiencia segura para todos los comensales. Los visitantes pueden deleitarse con budines artesanales decorados con flores comestibles, suntuosas porciones de tarta de frutos rojos y opciones saladas ideales para combinar con infusiones frías o calientes en cualquier época del año.

Juli Poggio apostó al menu de Hello Kitty

El verdadero imán del establecimiento reside en su rincón temático permanente consagrado a la iconografía de Hello Kitty, pensado minuciosamente para cautivar a los creadores de contenido digital. Cada detalle de la vajilla de porcelana y los sutiles tonos pasteles de la decoración han sido planeados para ofrecer una experiencia visualmente perfecta que invita a interactuar y compartir en las plataformas virtuales.

Las cookies de Hello Kitty

De esta forma, impulsada por sus padres y su propio carisma, Juli Poggio logra transformar una tarde de merienda en un paseo único donde el diseño exclusivo, la naturaleza y la alta pastelería conviven en perfecta armonía.