Juli Poggio no fue invitada a los Martín Fierro 2026: asistió igual, deslumbró con su look y reveló cómo vio la ceremonia

La entrega de los premios Martín Fierro 2026 sigue dando de qué hablar. Esta vez no por las polémicas de los ganadores ni de los discursos sobre el atril, sino por el lado B: cómo catalogaron los invitados al menú. Ante el debate que generó este tema en el ciclo de stream Después que todo, Juli Poggio sorprendió al revelar que ella no probó la comida del evento por una particular razón: no fue invitada a la gala más importante de la televisión argentina, pero que asistió igual con un look que impactó a todos y contó cómo vivió la ceremonia.

Juli Poggio ¿se coló a la entrega de los premios Martín Fierro 2026?

Los premios Martín Fierro es el galardón más importante de la televisión nacional. Es por ello que nadie, ni siquiera personalidades de la farándula, se quiere quedar afuera de la alfombra roja, como así tampoco de la gran ceremonia de entrega. Sin embargo, al parecer, no todos los que desfilaron por la red carpet pudieron tener acceso exclusivo al interior de la sofisticada sala del Hotel Hilton. A diferencia de lo que todo el mundo creyó, Juli Poggio no fue invitada.

Julio Poggio | Instagram

Así lo contó la propia influencer en el programa de streaming Después que todo. Mientras Sofía “La Reini” Gonet se disponía a emitir su opinión acerca del menú que se ofreció, un clima raro se vivió en el estudio cuando las señas fueron indisimulables. “Yo no fui a la ceremonia de los Martín Fierro”, reveló la ex Gran Hermano. Acto seguido, se sinceró y explicó los motivos que la llevaron a formar parte de la previa: “No entré. O sea, tenía acciones comerciales por eso fui a los Martín Fierro invitada, pero no estuve en la ceremonia”.

Juli Poggio

Juli Poggio, una de las mejores vestidas en los Martín Fierro 2026

La alfombra roja de los Martín Fierro es igual de importante que la entrega de los galardones. La programación destina largas horas a cubrir la llegada de los famosos y los nominados que serán parte del mega evento. En este marco, se transformó en una vitrina para que los expertos fashionistas recurran a la creatividad y luzcan sus looks. Por tal motivo, la aparición de Juli Poggio en la gala estuvo marcada por un diseño de alta costura que no pasó desapercibido.

A su vez, según su testimonio, su estilista cuenta con un equipo de 15 personas -fotógrafos, creadores de contenidos, asistentes de vestuario- que forman parte de su staff de trabajo. Al momento de su paso por la alfombra roja, la joven deslumbró con un modelo de alta costura del diseñador Pucheta Paz, que se destacó tanto por su originalidad como por su perfecta sintonía con la estética del evento. La pieza estuvo pensada para realzar su silueta y fusionó detalles impactantes con una estructura imponente que no pasó desapercibida.

Entre la elección del estén en tono rosa en el corsé y el acabado satinado en la parte inferior que sumaba brillo y presencia, la modelo logró conquistar el visto bueno de los expertos en moda. Sin embargo, una vez que se apagaron las cámaras, volvió a su casa y dejó atrás esos instantes de glamour. “Fui, me puse el pijama, me pedí unos fideos y miré todo desde la cama. Y después fui al after”, señaló con total sinceridad hablando del lado más humano y de lo que verdaderamente sucedió con ella.

De esta manera, con la espontaneidad que la caracteriza, Juli Poggio contó cómo vivió ella la alfombra roja de los Premios Martín Fierro. A diferencia de lo que creía el imaginario popular y los propios televidentes, la influencer no estuvo invitada a la ceremonia de entrega, pero igual pudo marcar presencia apostando por un osado look que fue uno de los más destacados por los expertos en moda.