Juli Poggio mostró el lado b de su espectacular look de los Martín Fierro 2026: "No me podía doblar"

Juli Poggio mostró el lado B de su espectacular look de los Martín Fierro 2026 al revelar detalles que sorprendieron después de la ceremonia. Su aparición en la gala estuvo marcada por un diseño de alta costura que captó la atención, pero los detalles que contó abrieron un nuevo capítulo en torno a su vestuario. La confesión aportó una mirada distinta sobre cómo vivió la experiencia detrás de un estilismo pensado para destacar.

El lado B del increíble look de Juli Poggio para los Martín Fierro 2026

En la gala de los Martín Fierro 2026, Juli Poggio sorprendió con un look que se convirtió en uno de los más comentados de la noche y que luego reveló un costado inesperado. Su aparición en la alfombra roja estuvo marcada por un diseño de alta costura que captó la atención, pero lo que contó después mostró otra cara de su preparación para este evento. La actriz compartió detalles que dejaron ver cómo se preparó para lucir este atuendo.

Juli Poggio

En las últimas horas, la actriz generó un intenso debate tras revelar detalles del vestido que lució en la gala de los premios. Durante el programa Rumis (La Casa) comentó algunos de los momentos más difíciles de su noche. “Yo no me podía doblar, ¿entienden? Las ballenas son parte del corset y, si te sentás, te queda como que tenés panza”, comentó. El comentario se viralizó rápidamente y se sumó a la polémica por el uso de plumas en el diseño.

Uno de sus compañeros de streaming, presente en la charla, destacó uno de los detalles que más le llamó la atención: “Esas plumitas que salían del vestido…”, dijo sorprendido. Fue entonces cuando Fabián Paz aclaró que se trataba de plumas de pato depiladas, lo que generó aún más comentarios. Juli Poggio reaccionó con humor al escuchar la explicación y exclamó: “¡Ay! ¡Depilación definitiva!”.

Las redes sociales no tardaron en expresar su opinión. Entre los mensajes que circularon se leyeron frases como “Qué horror, le debe doler mucho a los patos”, “Empatía salió del chat” y “¿No se pueden usar plumas sintéticas?”. Otros usuarios cuestionaron la incomodidad del corset y el mensaje que transmitía sobre la moda. La revelación de la influencer, que buscaba mostrar el detrás de escena de su look, terminó generando un debate sobre materiales y exigencias estéticas.

El increíble look de Juli Poggio en los Martín Fierro 2026: plumas y estilo princesa

Más allá de la polémica, el vestido de Juli Poggio fue considerado, por sus seguidores, como uno de los más atractivos de los Martín Fierro 2026. La joven se presentó en la alfombra roja con un diseño de alta costura confeccionado por Pucheta Paz que destacó por su originalidad y por la manera en que se adaptó a la estética del evento. La confección, pensada para resaltar su figura, combinó detalles llamativos con una estructura que marcaba presencia.

Juli Poggio

El vestido de la modelo se convirtió en uno de los más comentados de la noche, no solo por los materiales utilizados, sino también por la forma en que lo lució. Su atuendo se destacó por su confección en satén rosa claro, con un diseño strapless que realzaba la silueta y aportaba un aire elegante. El corset ajustado incluía un delicado trabajo de lazos en la espalda, que, además de aportar estructura, generaba un detalle llamativo y preciso.

La elección del tono pastel del look de Juli Poggio reforzó la estética del conjunto, mientras que el acabado satinado sumaba brillo y presencia. La falda amplia y de gran volumen se desplegaba con una larga cola que añadía dramatismo escénico, adornada con un lazo de gran tamaño y aplicaciones decorativas. El estilismo se complementó con accesorios discretos, como un brazalete y pendientes, y un peinado recogido que dejaba protagonismo al vestido.

Juli Poggio

Juli Poggio mostró el lado B de su espectacular look de los Martín Fierro 2026 al compartir detalles que revelaron cómo vivió la noche. Su aparición en la alfombra roja estuvo marcada por un vestido que captó la atención, pero lo que contó después sobre su corset, permitió conocer aspectos menos visibles de la preparación y del impacto que tuvo su estilismo en el evento.

VDV