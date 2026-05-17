De Juli Poggio a María Vázquez y Nicole Neumann: las famosas elevan el total white con looks sofisticados y modernos

​​El universo de la moda de lujo se rige por códigos que trascienden las temporadas, y si existe un color capaz de encarnar la distinción absoluta sin esfuerzo, es el blanco. A menudo asociado a la frescura estival, este tono demostró una versatilidad única para adaptarse a diferentes estilos, desde el vanguardismo urbano hasta la sastrería clásica.

En la actualidad, tres de los máximos referentes de la moda argentina como María Vázquez, Juli Poggio y Nicole Neumann, reinterpretan esta tendencia a través de sus elecciones personales. Cada una, fiel a su impronta, demuestra que vestir de pies a cabeza con este matiz no es una elección casual, sino una declaración de principios estética donde la pulcritud y el diseño se encuentran para crear propuestas visualmente impactantes.

​Julieta Poggio y el poder del blanco en la sastrería moderna

Julieta Poggio revolucionó el concepto tradicional del traje de tres piezas al adoptar un conjunto sastrero donde el blanco se convierte en el protagonista de una sofisticación contemporánea. La propuesta de la actriz se compone de un chaleco entallado con botones frontales, combinado con un blazer de líneas estructuradas y hombreras marcadas que aportan carácter a la silueta. Los pantalones de tiro alto y caída fluida completan un look monocromático de corte impecable.

​Cabe mencionar que para que el blanco resplandezca con mayor intensidad, el estilismo se complementa con accesorios clave: gafas de sol de marco rectangular, joyería minimalista y una cartera de una prestigiosa firma de belleza.

​María Vázquez y la frescura del lino blanco

​Sinónimo de la elegancia descontracturada y el lujo silencioso, María Vázquez apostó por la nobleza de las fibras naturales. Su elección se volcó hacia un conjunto de dos piezas compuesto por un chaleco sin mangas de cuello cerrado y botones nacarados, combinado con un pantalón palazzo de piernas sumamente anchas que aporta movimiento a cada paso. La textura orgánica del lino eleva el diseño, convirtiéndolo en la opción ideal para eventos diurnos de gran categoría.

María Vázquez

El look blanco lo combina con sneakers y cartera de cuero

Además, la modelo eligió accesorios que generaron contraste​. Un collar de cuencas oscuras con sutiles lazos y un maxibolso de cuero trenzado en color habano son los encargados de enmarcar el blanco, consolidando un atuendo que irradia distinción, frescura y una profunda sofisticación rioplatense.

El detalle de los botones nacarados

​Nicole Neumann y el espíritu urbano vestido de blanco

​Con una mirada siempre orientada hacia la vanguardia y el confort de alta gama, Nicole Neumann optó por un estilismo relajado pero de alto impacto visual. La modelo armó un conjunto de un pantalón de estilo cargo confeccionado en un textil satinado y ligero, acompañado por una campera de tipología oversize. El gran diferencial de la prenda de abrigo radica en su espalda con un bordado texturizado que emula unas alas de ángel, aportando un relieve único sobre el fondo liso.

​Al contrastar la pureza del blanco con un top básico en tono chocolate y unas botas altas de gamuza con terminación en punta, se logra un equilibrio perfecto. Nicole Neumann deja en claro que el color admite licencias deportivas y urbanas sin perder jamás esa aura de exclusividad que lo caracteriza.