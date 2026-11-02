Los tres looks del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que muestran las tendencias que dominarán el 2027

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en San Telmo, reunió a numerosas figuras del espectáculo que aprovecharon la ocasión para lucir sus mejores atuendos. Entre las invitadas, Mery del Cerro, Cande Vetrano y Justina Bustos llamaron especialmente la atención con tres looks vinculados a las tendencias que marcarán la moda de 2027.

Las imágenes difundidas después de la ceremonia dejaron al descubierto diferentes maneras de interpretar la elegancia, con elecciones que encontraron puntos en común con las últimas pasarelas internacionales. Desde tejidos translúcidos hasta colores intensos, cada protagonista incorporó elementos distintivos que permitieron transformar prendas de fiesta en propuestas con personalidad propia.

Mery del Cerro: transparencias chocolate y superposiciones para 2027

Mery del Cerro eligió un conjunto chocolate de Es.Gone, compuesto por una pieza superior sin mangas, de cuello alto y drapeados sobre el torso, acompañada por una falda que combinaba una base corta con una capa semitransparente hasta los tobillos. La superposición dejaba entrever las piernas y aportaba movimiento a una silueta ajustada, sin perder la sofisticación del diseño.

Mery del Cerro con su conjunto chocolate de Es.Gone.

Uno de los aspectos más interesantes fue el contraste entre los materiales utilizados, ya que la zona del busto presentaba pliegues marcados y una superficie brillante, mientras que la parte inferior tenía una caída mucho más ligera. La elección de una única tonalidad permitió apreciar esas diferencias sin recurrir a estampados ni adornos adicionales.

Para completar el estilismo, la modelo incorporó guantes largos de tejido translúcido y zapatos oscuros de punta fina, que acompañaron la estética del vestuario. El cabello suelto, peinado con ondas laterales, aportó un acabado más relajado y, en algunas fotografías, sumó anteojos negros que modificaron ligeramente la apariencia general.

Los guantes marrones y el trabajo de pliegues sobre el torso.

Las postales tomadas durante la previa en el hotel Faena permiten observar cómo la confección modificaba su apariencia según la posición del cuerpo. En los retratos frontales se distingue mejor la estructura ceñida, mientras que las tomas laterales revelan la abertura y el desplazamiento de la tela exterior, dos características que le dieron dinamismo al atuendo.

El marrón profundo también resultó determinante, especialmente por los matices que adquiría bajo la iluminación natural. Los acabados brillantes evocaban el efecto mojado, conocido como wet look, una referencia que se integró con la presencia de veladuras y superficies superpuestas en las colecciones de primavera-verano 2027.

La falda semitransparente y los diferentes acabados del vestuario.

Cande Vetrano: turquesa, rojo y asimetrías que anticipan las tendencias

Cande Vetrano, una de las testigos de la novia, lució un vestido turquesa confeccionado a medida por Camila Romano, quien explicó que utilizaron gasa de seda natural para lograr una estética inspirada en el verano italiano. La intensidad cromática fue uno de sus principales atractivos, aunque los detalles de moldería también tuvieron un papel fundamental.

La prenda presentaba un escote halter anudado detrás de la nuca, que dejaba los hombros al descubierto y permitía apreciar una espalda completamente abierta. A la altura de la cintura, los frunces acompañaban la figura antes de dar paso a volados irregulares y una abertura pronunciada, responsables de generar distintos largos.

Cande Vetrano con su vestido turquesa y accesorios rojos.

En lugar de recurrir a complementos neutros, la actriz apostó por stilettos rojos de punta fina y una pequeña cartera tejida del mismo tono, logrando una combinación poco convencional para una ceremonia. Según detalló la creadora, esos elementos respondían al carácter fresco que buscaban transmitir y formaban parte de la idea original.

Otro aspecto destacado fue la ligereza de la seda, que acompañaba los desplazamientos sin perder la forma definida por los recortes. La caída asimétrica adquiría especial protagonismo en las fotografías de perfil, donde también podía apreciarse una cinta que descendía desde el nudo posterior y reforzaba la continuidad de la silueta.

La espalda descubierta y los volados de diferentes largos.

El peinado bob, con flequillo y ondas suaves, dejó despejada la zona de los hombros, mientras que el maquillaje incorporó un delineado marcado. En otra postal apareció caminando con un abrigo rojo brillante que reforzó la apuesta cromática, sumando una textura diferente sin abandonar la paleta elegida para la ocasión.

La combinación de tonalidades saturadas con cortes desiguales encuentra referencias en las propuestas internacionales de la próxima temporada. En este caso, la confección artesanal y el contraste de los complementos permitieron construir una imagen festiva alejada de los códigos más tradicionales, sin necesidad de sumar bordados ni aplicaciones.

El maquillaje de la actriz y el abrigo rojo brillante.

Justina Bustos: glamour gótico, tul y una estola fucsia

Justina Bustos eligió un vestido negro entallado, de inspiración gótica, que combinaba tul transparente con aplicaciones florales sobre el pecho. El cuello elevado y la falda lápiz hasta la rodilla definían una línea ceñida, mientras los sectores bordados dejaban ver parte de la piel y aportaban detalles vinculados con la estética lencera.

Para acompañarlo, incorporó guantes largos de material semitransparente y zapatos negros de taco fino, manteniendo una composición sobria que permitió destacar el principal accesorio. Se trató de una estola fucsia de plumas, colocada sobre los hombros, cuyo volumen contrastaba con la estructura ajustada de la indumentaria.

Justina Bustos lució un vestido negro con aplicaciones florales.

La elección de ese complemento introdujo un acento teatral sin modificar la base oscura. El fucsia concentró la atención alrededor del rostro, mientras que su textura generaba una diferencia visible frente al encaje. La combinación recuperó recursos asociados al glamour nocturno, adaptados a una celebración realizada durante el día.

Los grandes aros metálicos, las gafas oscuras y un recogido con flequillo terminaron de definir su imagen. En las fotografías tomadas dentro de un ascensor de paredes doradas, el contraste entre las plumas y los detalles ornamentales permitió distinguir mejor las terminaciones, especialmente en la zona del busto y sobre la cadera.

La estola fucsia aportó volumen y color al atuendo negro.

Esta interpretación encuentra puntos de contacto con el regreso de los adornos exuberantes en las colecciones primavera-verano 2027, donde los accesorios adquieren mayor relevancia dentro de las propuestas de fiesta. Aquí, la atención se concentró en una sola pieza llamativa, acompañada por una estructura de líneas clásicas.

Aunque las invitadas optaron por estilos diferentes, sus elecciones permiten reconocer algunas de las claves de la próxima temporada. Las superposiciones, las asimetrías y los detalles de gran impacto visual aparecieron mediante recursos específicos, con resultados que respondieron a la personalidad de cada una y al carácter de la celebración.

En el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Mery del Cerro, Cande Vetrano y Justina Bustos mostraron distintas maneras de incorporar las tendencias de moda para 2027. Sus looks reflejaron cómo los materiales, las decisiones de confección y los accesorios pueden actualizar el vestuario de invitada sin responder a una única fórmula.