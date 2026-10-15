De Sofía Gala y Justina Bustos a Sabrina Garciarena: los looks de las famosas que demuestran que el encaje negro vuelve a ser protagonista

Sofía Gala, Justina Bustos y Sabrina Garciarena fueron algunas de las famosas que dijeron presente en “Tiempo de florecer”, el primer desfile de BLOSSOM en casi 14 años de trayectoria, realizado en el marco de Casa FOA. Para la ocasión, las actrices eligieron estilismos diferentes, pero con un punto en común: el encaje negro, una textura que se destacó en sus propuestas a través de transparencias, contrastes y combinaciones que reflejaron distintas formas de llevar un clásico de la moda.

Sabrina Garciarena, Justina Bustos y Mona Gallosi junto a Mariela Szuldiner, la creadora de BLOSSOM

El encaje negro, una apuesta que se reinventa en distintos estilos

El encaje negro volvió a ganar terreno entre las elecciones de las famosas y se convirtió en uno de los recursos destacados de la noche. Lejos de responder a una única estética, las invitadas lo incorporaron a sus looks con estilos propios, desde propuestas de impronta rockera hasta combinaciones más sofisticadas.

Sofía Gala

Sofía Gala eligió un conjunto negro de dos piezas compuesto por un top corto de encaje con transparencias y una falda midi satinada de cintura alta y silueta amplia. Sobre ambas prendas llevó un blazer de mangas cortas y solapas pronunciadas, que sumó estructura al estilismo. Sin embargo, el detalle que rompió con la monocromía fueron las botas blancas de caña alta con cordones.

Por su parte, Justina Bustos apostó por un vestido negro de encaje floral, mangas largas y escote cerrado. Las transparencias dejaban entrever la silueta, mientras que el largo asimétrico, las terminaciones desflecadas y las tiras de tela que caían desde la falda aportaban movimiento y una impronta más audaz. Para acompañar el diseño, eligió zapatos negros de salón con pulsera al tobillo.

Sabrina Garciarena y Justina Bustos

Sabrina Garciarena, en tanto, incorporó el encaje negro a una combinación de impronta sofisticada. La actriz lució un vestido largo con transparencias y lo acompañó con un blazer satinado en tono lila perlado, de corte amplio y solapas clásicas. La superposición generó un contraste entre la delicadeza del encaje y la estructura de la sastrería, mientras que los zapatos negros mantuvieron la continuidad del conjunto. Con el cabello recogido y un maquillaje de ojos marcado, completó un estilismo que equilibró ambas piezas sin perder elegancia.

Las famosas que dijeron SI al encaje

India Ortega y Mimi Varan

Helena Otamendi

Kayla Acuña

Así, Sofía Gala, Justina Bustos y Sabrina Garciarena demostraron que el encaje negro puede adaptarse a diferentes estilos sin perder protagonismo. Con apuestas que fueron desde una impronta rockera hasta combinaciones más sofisticadas, las actrices lo incorporaron a sus looks y reafirmaron la vigencia de esta textura en la moda.