De la actuación a la gastronomía: Justina Bustos sube la apuesta con su nuevo emprendimiento

En un sorprendente cambio de rumbo profesional, la reconocida actriz Justina Bustos decidió emprender en un mundo completamente diferente: la gastronomía. Tras consolidarse como una de las figuras destacadas de su generación en televisión y cine, Bustos abrió su propio restaurante en la zona de Palermo y sus productos enamoraron a Lali Espósito y a Rosalía.

De qué trata el nuevo negocio de Justina Bustos que está causando furor

Justina Bustos atraviesa uno de sus mejores momentos con el nacimiento de su primera hija Luisa. La maternidad significó una transformación y no solo le brindó felicidad, sino a buscar una alternativa laboral flexible y creativa. Por tal motivo, junto a su pareja Máximo Pardo abrieron un local de empanadas artesanales de autor en la zona de Palermo.

Justina Bustos y su pareja Máximo Pardo//Instagram

En una entrevista para el streaming Glup, la artista explicó: “Barrito Empanadas nació para divertirnos, en este tiempo de ponernos serios, de ver cómo encarar este nuevo restaurante que se llama Cantina Pirula, dijimos buenos saquemos las empanadas, pero bueno, no nos pongamos duros y solemnes”.

Durante la charla, Justina Bustos y Máximo Pardo indicaron que su producto es una marca moderna y con un estilo joven. Comenzaron en mayo de este año haciendo delivery de empanadas y cómo su negocio tuvo éxito abrieron un restaurante que comenzará a funcionar para el público el 16 de septiembre .“Hicimos una marca divertida”, expresó la pareja.

Justina Bustos y su pareja Máximo Pardo//Instagram

Asimismo, la actriz de Argentina, Tierra de amor y Venganza (ATAV 2) participa activamente en cada etapa del proceso, desde las pruebas de recetas hasta la selección de la presentación y el diseño del packaging. La propuesta se basa en empanadas artesanales de autor y cocinadas en horno de barro, con recetas propias y combinaciones innovadoras que buscan diferenciarse en el mercado.

Tanto fue el furor del producto de Justina Bustos que hasta Rosalía en su paso por Argentina pidió empanadas de Jamón y queso, provo y cebolla, humita y carne picante. En este contexto, la actriz, le entregó una caja personalizada que decía: “Querida Rosa, gracias por elevarme el alma con tu música. ¡Qué picardía! ¡Cuánta belleza junta!”.

Rosalía//Instagram

Así fue el festejo del nuevo restaurante de Justina Bustos en Palermo

Justina Bustos celebró la apertura de su local de Palermo que ya no sólo cuenta con delivery, sino también, los comensales se pueden sentar y apreciar el menú que ofrecen en el restaurante. La apertura fue una verdadera fiesta que reunió amigos, colegas y figuras del espectáculo como Lali Espósito y Mery Del Cerro.

La inauguración de la cantina fue una noche de celebración, donde la buena comida, el baile y la compañía se mezclaron en un ambiente distendido y alegre. Bustos compartió en redes sociales imágenes del evento. “Gracias por acompañarnos en cada paso”, expresó la actriz.

Lali Espósito en la apertura del restaurante de empanadas de Justina Bustos//Instagram

Para Justina Bustos el cambio representa una oportunidad para reinventarse y explorar nuevos horizontes en el mundo gastronómico. La actriz, que hasta ahora había dedicado su carrera a la actuación en series, películas y teatro, encontró en la cocina un espacio para expresarse de otra manera, con creatividad y pasión.