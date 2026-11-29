Lejos de los estudios y del ritmo vertiginoso de la ciudad, Teté Coustarot eligió La Protegida para regalarse un respiro auténtico en pleno corazón serrano. Desde el primer vistazo, el lugar seduce por su equilibrio entre el espíritu campestre y una puesta en escena que habla el idioma del buen gusto. Galerías abiertas, materiales nobles y un paisaje que cambia de tono con el correr de las horas convierten cada rincón en un hallazgo visual digno de las mejores páginas de interiorismo.

Teté Coustarot mostró la posada donde pasa unos días de relax

Teté Coustarot: Galerías de madera y fuego al aire libre

El deck de tablas oscuras actúa como una pasarela cálida que conecta el interior con el jardín y ordena la mirada hacia el exterior. Maceteros negros de líneas puras sostienen cicas y plantas verdes que suman movimiento y frescura en cada tramo. Hacia un lateral, una chimenea o parrilla levantada con piedras irregulares guarda leña lista para encenderse y aporta ese aire rústico que abraza en las tardes frescas.

Jardín entre pinos con fogonero / Créditos: @laprotegidatandil

En el parque, del lugar elegido por Teté Coustarot, se imponen un espejo de agua rectangular rodeado de gramíneas y sillones negros arma un living al aire libre con un fogonero metálico como centro de reunión. La combinación de hierro oscuro, madera gastada y verde intenso logra una escenografía moderna, descontracturada y muy vivible.

Contrastes deco entre piedra, madera y arte, elegido de Teté Coustarot

Puertas adentro, la propuesta decorativa apuesta por piezas contundentes que rompen cualquier lugar común. En la cava, el piso de madera clara ilumina los estantes negros repletos de botellas y deja todo el protagonismo a una escultura de piedra tallada ubicada en el centro sobre una base oscura. Ese diálogo entre textura pétrea, orden y calidez define una identidad propia, sin estridencias.

Otro espacio sorprende con una pared oscura que potencia el impacto de un gran retrato fotográfico de un caballo enmarcado en blanco. Delante, una mesa redonda de madera con un florero de ramas y flores secas aporta cercanía y serenidad. Cada detalle combina carácter y sutileza, con esa coherencia estética que enamora a quienes siguen las tendencias del diseño de autor.

Teté Coustarot: Verde serrano y calma en cada rincón

Hacia afuera, los pasos de laja atraviesan el césped prolijo y guían el recorrido entre árboles altos, lavandas y canteros bien cuidados. Las estructuras negras con techos claros dialogan con la vegetación y enmarcan vistas amplias donde asoman construcciones blancas de techos a dos aguas con los cerros de fondo. Cuando cae la tarde, los rayos dorados se filtran entre las hojas y transforman la galería en un observatorio privilegiado del paisaje serrano.

Estancia con alma: jardín frente a las sierras, cava de vinos con piedra natural y living con arte ecuestre / Créditos: @laprotegidatandil

Aquí el tiempo corre despacio, marcado por la luz natural, el perfume del campo y el placer de habitar un entorno pensado para descansar de verdad. Teté Coustarot se muestra relajada, luminosa y conectada con lo esencial, disfrutando de cada instante con su estilo inconfundible. Eso sí, esta vez la elegancia serrana cambia la agenda: entre mates, brisa fresca y tardes de desconexión, va a faltar a las clásicas meriendas en la casa de Mirtha Legrand.