En su paso por el podcast Grandes que fueron chicos, Teté Coustarot recordó los días de su niñez en General Roca, provincia de Río Negro. La reconocida periodista, modelo y conductora, quien construyó una trayectoria de enorme popularidad en la televisión y la radio, volvió sobre sus raíces patagónicas para compartir cómo era la vida cotidiana en una época marcada por la cercanía entre vecinos, las bicicletas y la naturaleza del Alto Valle.

Teté Coustarot recordó en el podcast Grandes que fueron chicos su infancia en el sur

Teté Coustarot: El paisaje patagónico y la cultura del esfuerzo

Durante la charla, Teté Coustarot reflexionó sobre el entorno geográfico que la vio nacer y crecer junto a sus dos hermanas, en una familia integrada por su madre, Alba Ugolini, y su padre, Armando Coustarot. Al referirse al lugar donde transcurrió su niñez, destacó el impacto histórico de la zona y el sentido de pertenencia que conserva intacto hasta el día de hoy, reconociendo el valor de haber crecido en ese rincón del sur argentino.

"Yo nací en General Roca, Río Negro. Siempre digo, les agradezco mucho haber nacido acá, tener un lugar de pertenencia este que reconozco y que me gusta y que le agradezco mucho", expresó sobre sus primeros años. Además, valoró la profunda transformación productiva del territorio a partir de la llegada de los inmigrantes y los canales de riego que permitieron ganar terreno al árido paisaje. "Aprendí que con el trabajo podés transformar un desierto en un paraíso. Porque es un paraíso", afirmó al describir el paisaje de chacras y verde que caracteriza a la región y que marcó de por vida su mirada sobre la perseverancia.

Teté Coustarot: Una infancia comunitaria sin puertas cerradas ni tecnología

La dinámica familiar y barrial ocupó un lugar central en el relato de Teté Coustarot. La conductora rememoró una cotidianeidad muy distinta a la actual, caracterizada por la confianza colectiva, la ausencia total de pantallas y la libertad absoluta para transitar el espacio público sin temor alguno. "Mi casa era abierta, no se cerraba la puerta con llave, corrías y entrabas", recordó al describir la atmósfera hogareña y distendida de aquellos años.

Teté Coustarot recordó su pasión por pasear en tren

En esa misma línea, destacó la calidez de sus padres y las costumbres profundamente integradoras de la comunidad: "Mi papá para Navidad sacaba la mesa a la vereda y a todos los que pasaban, este era todo como muy comunitario". Los días transcurrían al aire libre, entre paseos en bicicleta, visitas al río y recorridos constantes por el vecindario. "Jugábamos todo el tiempo en la calle, en las chacras", detalló al rememorar una etapa donde el entretenimiento principal pasaba por el contacto directo con el entorno natural.

El tren, el perfume del Valle y la mirada sobre el pasado por Teté Coustarot

Entre los recuerdos imborrables de esa etapa, Teté mencionó la presencia del ferrocarril como uno de los grandes atractivos de la época. En aquellos tiempos donde la televisión y el teléfono no formaban parte de la rutina diaria, la llegada del transporte ferroviario convocaba a los vecinos en la estación como un verdadero acontecimiento social. "El gran programa era ir a la estación cuando llegaba el tren", señaló con nostalgia, y agregó un deseo vinculado a la infraestructura y la historia del país: "Lo extraño mucho y espero que algún día la Argentina vuelva a tener trenes".

Teté Coustarot reflexionó cómo el paso del tiempo resignifica las vivencias de la niñez

Asimismo, reflexionó sobre cómo el paso del tiempo resignifica las vivencias de la niñez y el arraigo profundo que experimenta cada vez que regresa a su provincia natal. "Viste que cuando uno es chico no toma mucha conciencia, después cuando he vuelto me he dado cuenta del placer de tantas cosas, del perfume", confesó con emoción. En ese sentido, describió una sensación única al retornar: "Yo, por ejemplo, entro al Valle y enseguida empiezo a sentir el perfume del Valle que no hay en otro lado, que es una conjunción de árboles, de acequias, de todo lo que hay".

Con la perspectiva que da el tiempo y una extensa carrera consolidada en los medios, Teté Coustarot demuestra que aquellos primeros años en General Roca moldearon su forma de vincularse con los demás, manteniendo siempre viva la sensibilidad y el valor por las cosas simples de la vida.