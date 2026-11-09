Así vivieron Valeria Mazza y Alejandro Gravier la misa del papa León XIV: misa, emoción y un encuentro con Pampita

Este lunes 9 de noviembre, Palermo fue escenario de momentos de profunda emoción durante la misa que el papa León XIV celebró frente al Monumento a los Españoles. Entre las miles de personas que se acercaron para presenciar en vivo esta visita histórica, se destacaron Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quienes compartieron a través de sus redes sociales las postales más emotivas de una jornada inolvidable.

La emoción de Valeria Mazza y Alejandro Gravier tras presenciar la misa del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina convocó a millones de fieles que se acercaron para ser parte de un acontecimiento histórico. Entre ellos estuvieron Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quienes asistieron a la multitudinaria misa al aire libre que se celebró en Palermo y compartieron en sus redes sociales distintos momentos de una jornada cargada de emoción y espiritualidad.

Las fotos de Valeria Mazza en la misa del papa León XIV | Instagram

En una jornada soleada y con el cielo completamente despejado, el matrimonio se ubicó cerca del escenario principal, donde se había dispuesto el altar en el que el Sumo Pontífice ofició la ceremonia religiosa. A través de perfil, mostraron cómo vivieron la celebración: se los pudo ver sentados, con looks sobrios y elegantes, mientras se protegían del sol bajo un paraguas de tela de impronta victoriana. También compartieron imágenes del desarrollo de la misa y algunas postales junto a Pampita, con quien se tomó una foto sonriente.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la misa del papa León XIV | Instagram

La presencia de la modelo y los empresarios también se destacó por el cumplimiento del protocolo previsto para los invitados que ocuparon los sectores preferenciales. De acuerdo con las pautas establecidas por la Prefectura de la Casa Pontificia y el ceremonial oficial, la vestimenta debía ajustarse a criterios de sobriedad y formalidad. Para las mujeres, se indicaron prendas con mangas y largos por debajo de las rodillas, mientras que los hombres debían optar por trajes en tonos oscuros, camisas claras y corbatas clásicas. Una serie de requisitos que buscó mantener la elegancia y el respeto acordes con la solemnidad de la ceremonia.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier junto con Pampita y un párroco en Palermo | Instagram

El paraguas victoriano que lucieron Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Un detalle que no pasó inadvertido en el look de Valeria Mazza fue el particular paraguas de inspiración victoriana que eligió para acompañar la jornada junto a su marido, Alejandro Gravier. Se trata de una sombrilla de estética vintage, con una delicada estructura de varillas metálicas, mástil fino y una tela clara rematada con volados alrededor del contorno, características que remiten a los accesorios que se popularizaron durante el siglo XIX, especialmente en la época victoriana.

En aquel entonces, estos parasoles cumplían una función práctica: proteger el rostro y la piel de la exposición solar, pero también eran considerados complementos de moda que reflejaban la elegancia y el refinamiento de la vestimenta femenina. Su presencia en una celebración religiosa multitudinaria al aire libre, como la misa encabezada por el papa León XIV en Palermo, recuperó esa impronta clásica y distinguida. Así, mientras se protegía del sol durante la ceremonia, la modelo incorporó un accesorio de aire romántico y nostálgico que se destacó entre los detalles de su estilismo y aportó una nota de sofisticación.

El paraguas de estilo victoriano de Valeria Mazza | Instagram

Tras compartir las postales de la jornada en su cuenta de Instagram, Valeria Mazza acompañó las imágenes con un mensaje que reflejó la emoción que atravesó a los miles de fieles presentes. “Gracias, papa León XIV. Muy emocionante vivir esta misa, esta energía de amor, y escuchar tus palabras fueron un regalo al alma”, escribió la modelo, quien dejó en evidencia la profunda significación que tuvo para ella ser parte de este encuentro histórico.