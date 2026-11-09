De Pampita y Valeria Mazza a Georgina Barbarossa: Los looks de los famosos en la misa del papa León XIV en el Monumento a los españoles

Pampita, Valeria Mazza y Georgina Barbarossa formaron parte de las figuras invitadas que acompañaron una de las actividades más convocantes de la visita del papa León XIV a la Argentina. Reunidas en un espacio reservado dentro del Monumento a los Españoles, las celebridades siguieron una serie de pautas especiales para asistir a la ceremonia, donde la formalidad y la discreción marcaron el perfil de los asistentes. Cada presencia quedó enmarcada por un protocolo específico que definió la imagen general del encuentro.

De Pampita a Valeria Mazza: Los looks de la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Pampita, Valeria Mazza y Georgina Barbarossa estuvieron entre las personalidades que dijeron presente en la misa encabezada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles. La jornada reunió a representantes del espectáculo, la moda y otros sectores en un encuentro marcado por la fe y la esperada visita del pontífice. El evento estuvo marcado por una serie de detalles organizativos que acompañaron el desarrollo del evento y determinaron la estética de los looks que se vieron durante la jornada.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

El protocolo dispuesto por la Prefectura de la Casa Pontificia y el ceremonial oficial para quienes accedieron a las ubicaciones preferenciales se caracterizó por la sobriedad. La organización estableció una paleta dominada por tonos oscuros como negro, gris y azul marino, además de pautas específicas para mujeres y hombres. En el caso de las invitadas, se solicitó que los conjuntos incluyeran mangas y largos por debajo de la rodilla, mientras que para los hombres se exigieron trajes formales en colores discretos acompañados por camisas claras y corbatas clásicas.

Pampita

Entre las primeras figuras en ser identificadas estuvo Valeria Mazza, quien asistió junto a Alejandro Gravier. La modelo eligió una propuesta alineada con las normas requeridas, compuesta por una prenda negra de cuello alto combinada con un saco de líneas entalladas que aportó estructura al conjunto. A su lado, el empresario optó por un traje azul de corte clásico que mantuvo el espíritu formal del evento. Ambos completaron su presencia con gafas de sol oscuras mientras aguardaban el inicio de la ceremonia.

Durante la llegada al Monumento a los Españoles, Pampita mostró parte de los preparativos previos a la celebración. Para la ocasión eligió una camisa negra acompañada por un blazer al tono, una combinación sencilla y elegante que respetó la consigna de discreción. También estuvo presente Georgina Barbarossa, quien se inclinó por una blusa negra de escote recto combinada con un blazer del mismo tono. El diseño incluía detalles blancos en las mangas, un recurso sutil que aportó contraste sin apartarse de la estética sobria que dominó la jornada.

Los estilismos que eligieron Yanina Latorre, María Belén Ludueña y Analía Maiorana en la visita de León XIV

A través de sus redes sociales, Yanina Latorre mostró su llegada al Monumento a los Españoles junto a Analía Franchín. Ambas apostaron por conjuntos oscuros en sintonía con las exigencias del protocolo. La conductora de SQP se inclinó por una combinación integrada por remera y saco negros, mientras que la periodista incorporó un detalle de color a través de un pañuelo claro con motivos en verde que contrastó con el resto de su look.

Una de las parejas que captó la atención fue la integrada por María Belén Ludueña y Jorge Macri. La periodista eligió un vestido negro de mangas largas y cuello alto, con una falda de volumen moderado que respetó las pautas de formalidad establecidas para el evento. Complementó el estilismo con un peinado parcialmente recogido y accesorios discretos. El jefe de Gobierno porteño, por su parte, vistió un traje oscuro de dos piezas acompañado por camisa blanca y corbata en tonos sobrios.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

Otra de las invitadas que se destacó por seguir rigurosamente las normas fue Analía Maiorana. La empresaria asistió con un vestido negro de largo midi y mangas tres cuartos, con una silueta clásica marcada en la cintura y una falda de caída suave. Completó el conjunto con zapatos cerrados de taco alto, gafas oscuras y una delicada pieza de joyería que aportó un acento luminoso al look. Junto a ella, Diego Santilli combinó con un traje negro con una camisa clara, manteniendo los protocolos establecidos.

Analía Maiorana y Diego Santilli

Pampita, Valeria Mazza y Georgina Barbarossa formaron parte de las personalidades que acompañaron la celebración encabezada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, una jornada marcada por la presencia de invitados de distintos ámbitos y por un protocolo de presentación especialmente definido para la ocasión. A través de elecciones alineadas con las pautas establecidas, las figuras dejaron ver propuestas sobrias y formales que reflejaron el clima de la ceremonia.

VDV