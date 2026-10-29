Georgina Barbarossa se reencontró con su familia de los Estados Unidos: “Parece que estamos adentro de una película”

Lejos de sus compromisos televisivos y de la rutina de Buenos Aires, Georgina Barbarossa encontró unos días para disfrutar de su familia en Estados Unidos. La conductora viajó a Portland, en el estado de Maine, donde se reunió con su hijo Tomás Lecuna, su sobrina Agustina y otros seres queridos para compartir paseos, comidas y momentos de descanso.

Georgina Barbarossa visitó a su familia en Estados Unidos

Durante su estadía, la conductora compartió distintas imágenes del viaje en sus redes sociales y dejó ver algunos de los lugares que recorrieron juntos. La belleza del entorno llamó especialmente su atención y así lo expresó en una de sus publicaciones: “Ahora unos días con mi adorada sobrina Agus y Jey en Portland, Maine. Un lugar encantado, parece que estamos adentro de una película, un bosque espectacular”.

Los paisajes de Portland que sorprendieron a Georgina Barbarossa

Entre las primeras imágenes que publicó, Georgina Barbarossa apareció junto a Tomás, Agustina y su pareja frente a un faro, una casa de techo rojo y el mar. El recorrido también incluyó distintos espacios naturales, con caminos rodeados de árboles que ya habían comenzado a cambiar de color por la llegada del otoño. Las hojas amarillas y naranjas cubrían el suelo y componían el paisaje que tanto sorprendió a la conductora durante su visita.

Georgina Barbarossa visitó a su familia en Estados Unidos

Georgina Barbarossa visitó a su familia en Estados Unidos

Las caminatas y los paseos frente al agua también quedaron registrados en las fotografías. En algunas postales, Georgina Barbarossa posó sobre unas formaciones de piedra y, en otras, apareció junto a su sobrina mientras recorrían los senderos de la zona. También compartió selfies con Tomás, en las que ambos se mostraron abrazados bajo los árboles y frente a un espejo de agua, con un velero de fondo.

Las postales familiares de Georgina Barbarossa en Estados Unidos

Más allá de los paisajes, las publicaciones de Georgina Barbarossa también reflejaron el tiempo que la conductora compartió con sus seres queridos. Una de las imágenes más afectuosas fue la que protagonizó junto a Agustina frente al agua. Ambas aparecieron abrazadas y sonrientes, con una costa arbolada detrás: “Con mi amada sobrina Agus”, escribió junto a la fotografía. También compartió una postal de la joven junto a Tomás frente a uno de los faros que visitaron durante la escapada.

Georgina Barbarossa visitó a su familia en Estados Unidos

Georgina Barbarossa visitó a su familia en Estados Unidos

En otra fotografía la figura de Telefe se dejó ver junto a su hijo, su sobrina y su pareja durante uno de esos momentos compartidos, en una escena que permitió conocer el costado más cotidiano de la visita. Así, entre recorridos por la costa, caminatas por los bosques y reuniones familiares, Georgina Barbarossa disfrutó de una pausa en su agenda para reencontrarse con los suyos. Portland se convirtió así en el escenario perfecto para su descanso, con sus faros y paisajes otoñales como protagonistas de un viaje que la conductora eligió compartir con sus seguidores.