Oriana Sabatini: “Nada alcanza. Vos decís que estás mal y nadie te cree. Te tienen que ver tirada en una cama”

Oriana Sabatini participó del programa de streaming La Fórmula, donde compartió una reflexión sobre las expectativas sociales alrededor de la felicidad y la manera en que muchas veces se mide el bienestar personal a partir de determinados logros. Durante la conversación, la cantante cuestionó la idea de que alcanzar ciertas metas o reunir determinados elementos sea una garantía para sentirse bien y reconoció que durante mucho tiempo también creyó en esa fórmula.

Oriana Sabatini

"Yo toda la vida o cuando era más chica súper creía que la felicidad era igual a todas estas cosas que uno tenía que tener y que si las tenías tenías que ser feliz", explicó. A partir de esa experiencia, planteó que muchas personas pueden llegar a cuestionarse qué les sucede cuando no consiguen sentirse felices a pesar de tener aquello que socialmente se considera necesario para alcanzar el éxito.

Oriana Sabatini cuestionó los mandatos sobre la felicidad y el éxito

Durante la entrevista, Oriana Sabatini explicó que existen distintas maneras de entender la felicidad y que no necesariamente están relacionadas con cumplir determinados objetivos: "Hay mucha otra gente que no sé, yo toda la vida o cuando era más chica súper creía que la felicidad era igual a todas estas cosas que uno tenía que tener", recordó. También señaló que esa creencia puede llevar a las personas a perder tiempo intentando sentirse bien con situaciones que, en realidad, no representan lo que necesitan.

Oriana Sabatini habló sobre el éxito y la felicidad

Para explicar su mirada, recurrió a su propia experiencia con la música y mencionó el ejemplo de llenar un estadio como una meta que suele asociarse con el éxito profesional. Sin embargo, remarcó que alcanzar ese reconocimiento no garantiza la felicidad: "Hay gente que llene estadios que no es feliz y está todo bien". De esta manera, cuestionó la idea de que los logros externos necesariamente deban traducirse en bienestar personal.

Oriana Sabatini recordó su experiencia con los trastornos alimenticios

En otro momento de la conversación, la cantante relacionó esta reflexión con los problemas de salud mental y recordó su experiencia con los trastornos alimenticios. En ese contexto, cuestionó la dificultad que existe para reconocer el sufrimiento de una persona cuando no presenta señales que los demás consideran suficientemente evidentes: "Nunca nada alcanza. Vos decís, 'Estoy mal'. Nadie te cree que te tienen que ver estar tirada en una cama, ¿no? Bueno, está, no sé, es una vaga", expresó Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini habló sobre la importancia de la salud mental

A partir de esa experiencia, la esposa de Paulo Dybala planteó una pregunta sobre el límite que muchas veces parece necesitarse para que el entorno advierta que alguien está atravesando un momento difícil. "Mi pregunta es, ¿dónde termina esa conversación? ¿Cómo tiene que estar uno para que alguien empiece a mirarlo?", reflexionó.

La reflexión de Oriana Sabatini sobre la importancia de prestar atención a la salud mental

Oriana Sabatini también hizo hincapié en la necesidad de encontrar un equilibrio al hablar sobre los problemas de salud mental. Por un lado, cuestionó que muchas veces se minimice el sufrimiento de quienes atraviesan estas situaciones y se espere a que lleguen a un estado límite para tomar en serio lo que les sucede: "No digo que hace falta llegar a un límite para que la gente te vea. Eso es lo que a mí me preocupa a veces cuando veo personas que hemos sufrido de cuestiones de salud mental", explicó.

Oriana Sabatini reconoce que no se le puede restar importancia a la salud mental

Por otro lado, advirtió sobre el uso cotidiano y liviano de términos como ansiedad y depresión: "Hoy en día hay mucho de usar los términos como esto, ansiedad, depresión, y miles de otras cosas", señaló. Sin embargo, aclaró que su planteo no apunta a restarles importancia, sino a prestarles la atención que necesitan porque, como remarcó durante la entrevista, no dejan de ser problemas de salud. A través de sus palabras, Oriana Sabatini volvió sobre una cuestión que atraviesa tanto su experiencia personal como su reflexión sobre el bienestar: la necesidad de reconocer el sufrimiento emocional sin exigir que se manifieste de una manera extrema para darle importancia.