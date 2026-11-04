Georgina Barbarossa compartió un recuerdo muy especial a 39 años del nacimiento de sus mellizos Tomás y Juan

Georgina Barbarossa celebró este miércoles 4 de noviembre el cumpleaños de sus mellizos, Tomás y Juan, quienes cumplieron 39 años. La conductora compartió una serie de fotografías familiares y les dedicó un emotivo mensaje en Instagram, donde expresó cuánto significan para ella. "Hoy hace 39 años fue el día más feliz de mi vida", escribió al recordar la llegada de ambos.

La publicación reunió imágenes tomadas en distintas etapas, desde los primeros días de los hermanos hasta encuentros recientes con su madre. Entre las postales aparecen celebraciones, abrazos y momentos compartidos a lo largo del tiempo. El recorrido fotográfico estuvo acompañado por palabras de agradecimiento, además de una declaración sobre la importancia que tienen sus hijos y la alegría que experimenta en su presente como abuela.

El emotivo mensaje de Georgina Barbarossa a Tomás y Juan por sus 39 años

Georgina Barbarossa comenzó su dedicatoria asegurando que el nacimiento de Tomás y Juan sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes de su vida. "Tengo los dos seres más maravillosos de luz a mi lado", expresó. El primer collage incluye una imagen nocturna en la que aparece abrigada junto a ambos y otra de una celebración formal, donde los tres posan vestidos de gala.

La conductora junto a sus mellizos en dos momentos diferentes.

Uno de los pasajes más personales estuvo dedicado a la relación que construyeron con el paso del tiempo. "Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas", manifestó después de expresarles su cariño. La frase formó parte de un mensaje en el que destacó el lugar que ocupan en su historia, acompañado por reiteradas muestras de gratitud hacia quienes la convirtieron en madre.

En una segunda composición, la presentadora aparece con una camisa azul intenso, ubicada entre los jóvenes mientras los tres sonríen frente a la cámara. La otra postal fue tomada al aire libre, delante de una pared cubierta de vegetación. Los abrazos y las expresiones distendidas protagonizan ambas escenas, que muestran reuniones familiares en espacios diferentes, sin indicaciones sobre las fechas en que fueron registradas. El saludo incluyó una referencia a otra etapa que comenzó años después de la crianza de los hermanos. "Soy la mamá más feliz del mundo. Soy la abuela más feliz del mundo", aseguró al celebrar el crecimiento de su familia.

La historia familiar de Georgina Barbarossa y sus mellizos Tomás y Juan

Georgina Barbarossa tuvo a Tomás y Juan junto a Miguel Ángel "Vasco" Lecuna, con quien compartió 26 años de relación. Los hermanos eligieron desarrollar sus carreras lejos de la exposición mediática de su madre. Tomás se dedica profesionalmente a la fotografía, mientras que Juan es músico, baterista y cantante de la banda Silvio Manuel. Ambos mantienen un perfil reservado respecto de sus proyectos personales.

Georgina junto a sus hijos en una reunión familiar y durante un encuentro al aire libre.

El cumpleaños llegó en una semana especialmente significativa para la familia. El 2 de noviembre se cumplieron 25 años del asesinato del empresario, ocurrido en 2001 mientras viajaba en un taxi por Buenos Aires. La actriz lo recordó públicamente mediante una publicación con fotografías antiguas y una dedicatoria en la que expresó cuánto lo extraña después de más de dos décadas.

El tercer collage recuperó una imagen de los primeros días de los mellizos. En ella se observa a la artista con el pelo voluminoso, sosteniendo a los dos bebés, envueltos en mantas de distintos colores. La segunda fotografía los muestra varios años después, cuando uno aparece con un pañuelo rojo de lunares, ropa a rayas y un bigote de disfraz, en una escena de su infancia.

En una entrevista publicada por LA NACION en junio de 2025, la presentadora recordó las dificultades económicas que atravesó durante el embarazo. Contó que regresó de Brasil sin dinero y que se instaló en la casa de sus padres mientras esperaba el nacimiento. Los pañales eran una de sus mayores preocupaciones, por lo que solía pedirlos como regalo y buscar alternativas más económicas para afrontar los gastos.

La actriz con sus hijos recién nacidos y una fotografía de cuando eran niños.

En una entrevista publicada en agosto de 2026, la actriz habló sobre las diferencias de personalidad entre los hermanos, quienes nacieron con apenas dos minutos de diferencia. "Tienen los mismos valores", destacó al referirse a la educación que recibieron. También explicó que ambos prefieren preservar su intimidad y que, como madre, respeta los caminos que eligieron para sus vidas.

Para cerrar su publicación, Georgina Barbarossa volvió a dirigirse a Tomás y Juan con el mismo cariño que expresó a lo largo de su mensaje. "Gracias por hacerme tan feliz", reiteró antes de dedicarles unas últimas palabras por este nuevo aniversario: "FELIZ CUMPLE! Los amo".