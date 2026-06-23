Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, se fue a París con su novio

Lucía Celasco se tomó un tiempo de descanso en el Viejo Continente junto a Nicolás Figal, y compartió en sus redes postales de las románticas vacaciones. La pareja alternó jornadas de paseo por las emblemáticas calles europeas con días de sol y playa, siempre manteniendo un estilo relajado y veraniego.

Lucía Celasco y Nicolás Figal en París

Las vacaciones de Lucía Celasco y Nicolás Figal en Francia

En su paso por París, la nieta de Susana Giménez capturó momentos icónicos, desde la imponente presencia de la Torre Eiffel iluminada durante la noche hasta sus calles y cafés al atardecer. Sin embargo, el destino también reservó espacio para disfrutar de las playas francesas.

La escapada romántica de Lucía Celasco y su novio

En las imágenes se ven postales de relax absoluto con reposeras frente a un mar, desayunos con auténticos croissants franceses y hasta cócteles frente al agua, logrando el equilibrio ideal entre la intensidad urbana y el descanso bajo el sol.

Lucía Celasco aprovechó el sol del Viejo Continente

Los looks de Lucía Celasco y Nicolás Figal en Francia

La complicidad de la pareja es una constante en sus publicaciones. En sus recorridos, ambos lucen propuestas de moda casual que se adaptan con naturalidad a cada escenario visitado. Lucía Celasco eligió piezas versátiles como una camisa negra abierta con prendas rayadas, un vestido tejido a crochet de estilo bohemio y anteojos de sol, mientras que Nicolás Figal optó por una estética relajada con remeras básicas, camisas de lino claras, shorts y sandalias tipo Birkenstock.

La escapada de Lucía Celasco y Nicolás Figal

Cada detalle de esta travesía refleja la búsqueda de una sofisticación sencilla y cómoda. Con esta nueva escapada, Lucía Celasco y su pareja demuestran cómo disfrutar de las vacaciones europeas manteniendo siempre su sello personal y una frescura que sus seguidores celebran en cada posteo.