Así celebró Lionel Messi su cumpleaños compartido con dos cocineros de la selección: sorpresas y tortas bien argentas

Este miércoles 24 de junio, Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 y, como era de esperarse, recibió el cariño no solo de sus compañeros de la selección argentina, sino también de quienes forman parte de la concentración albiceleste en pleno Mundial 2026. A través de una serie de fotos y videos compartidos en sus redes sociales, el capitán mostró la intimidad de una nueva vuelta al Sol, marcada por emotivos saludos, festejos y las sorpresas con las que se encontró a lo largo de la jornada.

El cumpleaños de Lionel Messi lleno de sorpresas

Fiel a su estilo discreto y reservado, Lionel Messi volvió a mostrar un nuevo gesto de grandeza y humildad junto a los compañeros de la concentración. Diego Iacovone y Antonia Farías, dos de los encargados de la comida de la delegación, también coincidieron con el natalicio del goleador, razón por la cual decidió compartir esta jornada cargada de reconocimiento junto con ellos.

Lionel Messi | Instagram

Así quedó reflejado en el posteo que compartió en su cuenta personal de Instagram, donde se lo ve saludando a ambos cocineros e incluso soplando las velitas junto a ellos frente a dos tortas bien argentinas. La decoración tampoco pasó inadvertida. Una de las tortas, de forma rectangular, estaba cubierta con pasta fondant que recreaba la bandera argentina. En los laterales, la misma pasta formaba delicados lazos blancos que simulaban flamear al viento. Sobre ella se destacaba una vela dorada ultra slim y, en la base, podía leerse la inscripción: “Feliz cumple, Leo”.

La otra torta estaba elaborada con materiales comestibles similares, aunque presentaba un diseño complementario. De forma circular y dos pisos, el bizcochuelo estaba revestido con pasta de azúcar de efecto acuarela, donde los tonos celeste y blanco se difuminaban y fusionaban entre sí, creando los colores de la bandera argentina. Al igual que la primera, contaba con delicados lazos decorativos en los laterales. La coronaban tres velitas ultra slim doradas y, en la base, se destacaba la leyenda: “Feliz cumple, Anto y Diego”.

Uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores fue que Lionel se sumó al tradicional ritual de soplar las velitas, compartiendo el momento con los homenajeados en un gesto que no pasó desapercibido. “!12 cumpleaños juntos!”, exclamó resaltando el estrecho vínculo y el tiempo compartido con los chefs.

Cumpleaños de Lionel Messi junto a Diego Iacovone y Antonia Farías | Instagram

Lionel Messi agradeció a sus seres queridos y a los fanáticos

Al finalizar la jornada, Lionel Messi compartió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, donde no sólo mostró la intimidad de los festejos por su cumpleaños, sino que también se mostró muy conmovido y aprovechó la ocasión para agradecer a todas las personas que le hicieron llegar sus saludos y muestras de cariño. “Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más”, comenzó diciendo al pie del clip.

En esa línea, expresó su gratitud hacia su círculo más cercano: “Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre”. Sin embargo, también reservó un mensaje especial para sus compañeros de la Scaloneta, con quienes comparte la experiencia de disputar un nuevo Mundial. “Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado”, escribió el rosarino.

En las imágenes propiciadas, se ve cómo cada futbolista lució una remera de algodón blanca cien por ciento personalizada. Cada uno de ellos tenía en su pecho una imagen junto a Leo en un momento especial para ellos: festejando un gol o celebrando la conquista de un título. En la parte de la espalda, una frase que lo conmovió: "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!".

Todos los integrantes del plantel se reunieron en el comedor del hotel para sorprender a Messi y recibirlo con un cálido abrazo. El capitán fue saludando uno por uno a sus compañeros y agradeciendo cada muestra de cariño. Como broche de oro, jugadores, cocineros, preparadores físicos, médicos, integrantes del cuerpo técnico e incluso Claudio “Chiqui” Tapia posaron juntos frente a las cámaras para inmortalizar este momento.

Selección argentina | Instagram

Lionel Messi celebró el cierre de sus treinta años de una forma inolvidable. Acompañado por el cariño de sus compañeros y de cada integrante que forma parte del seleccionado, el capitán recibió múltiples muestras de afecto. Al mismo tiempo, las redes sociales se inundaron de mensajes, saludos y homenajes de fanáticos, colegas y figuras del deporte que quisieron felicitarlo en una fecha tan especial.