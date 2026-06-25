Yanina Latorre contó la verdad sobre los rumores de crisis entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son una de las parejas más queridas en el ambiente, que supo conquistar con sus casi dos décadas de amor, comenzando su historia juntos cuando eran apenas unos niños y desconocían el futuro lleno de éxito y amor que les esperaba. Lo cierto es que la popularidad de ambos genera una constante atención sobre el estado de su relación, que los protagonistas eligen mantener con hermetismo.

En este contexto, los rumores de una crisis en su vínculo suenan fuertemente mientras el astro disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos. Pese a queb y sus tres hijos en común se hicieron presente en los partidos que disputó la selección nacional, las especulaciones siguen vigentes y Yanina Latorre, con aceeso a fuentes del círculo íntimo de la pareja brindó detalles al respecto.

Qué pasa entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El 16 de junio la selección argentina debutó en el Mundial y la atención la acaparó Lionel Messi quien lloró a marcar su primer gol. Las especulaciones apuntaron directamente hacia Antonela Roccuzzo por una presunta crisis de pareja; sin embargo, el jugador indicó que se trataba por un asunto familiar y posteriomente se dio a conocer que su padre, Jorge Messi, se encuentra bajo un tratamiento médico.

Pese a conocerse esta información, en redes sociales se continúo hablando sobre el estado de la relación del matrimonio más querido y fue Yanina Latorre quien reveló detalles de cómo se encuentra el vínculo entre el futbolista y la influencer. "Como siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y dicen que están crisis, yo sé que no están separados", opinó en su ciclo en el El Observador.

Enterados de estos rumores, Latorre indicó que la pareja pone en marcha un silencio plan de desmentida, teniendo en cuenta que no hacen declaraciones ante la prensa sobre sus asuntos personales. "Los equipos que los ayudan con las redes sociales y ni bien Antonela sube, el primer comentario y la primera respuesta es de él para no dar lugar a rumores", contó. Y agregó: "Mira cómo tienen que estar viviendo para no dar lugar a comentarios. No te perdonan en el éxito".

De esta forma, Yanina Latorre desmintó problemas de pareja entre ellos. Asimismo, el 24 de junio quedó en claro que el amor está intacto con el mensaje de hizo Antonela Roccuzzo para Lionel Messi por su cumpleaños: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida.Que seas muy feliz hoy y siempre.Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos.Te amo infinito". Y rápidamente, el le respondió: "Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo".