De las hijas de Mariana Fabbiani y Soledad Pastorutti a la de Eliana Guercio y Chiquito Romero: las mejores fiestas de 15 del 2025

De las hijas de Mariana Fabbiani y Soledad Pastorutti a la de Eliana Guercio y Chiquito Romero, el 2025 se convirtió en un año de celebraciones que marcaron tendencia en el mundo del espectáculo. Cada fiesta de quince mostró un estilo propio, con detalles pensados para resaltar la personalidad de las protagonistas y el acompañamiento de sus familias.

La fiesta de 15 años de Jazmín, la hija de Eliana Guercio y Chiquito Romero

La fiesta de Jazmín Romero se realizó en un salón exclusivo del Four Seasons Buenos Aires, con una ambientación elegante y un vestido diseñado especialmente para ella. El festejo estuvo organizado por la empresa de Claudia Villafañe. La joven disfrutó de una noche rodeada de amigos y familiares, en un entorno que combinó sofisticación y calidez.

Eliana Guercio, Chiquito Romero y su hija Jazmín

Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero acompañaron cada momento, reflejando la unión familiar en imágenes que capturaron la alegría compartida. “¡Todo fue tal como lo soñé!”, comentó la joven luego de su fiesta. Además, la velada contó con la presencia de La Joaqui y Luck Ra, quienes le regalaron un oso en color rosa de gran tamaño.

La increíble celebración de los 15 años de Katie, la hija de Carlos Tévez

El cumpleaños de Katie Tevez sorprendió por la incorporación de un avión en la puesta en escena, un detalle que marcó la diferencia y generó impacto entre los invitados. La ambientación moderna y original acompañó una noche pensada para destacar la personalidad de la homenajeada.

Carlos Tévez, su hija Katie, y su familia

Carlos Tevez y su familia estuvieron presentes en cada instante, reforzando el carácter especial de la celebración. Música, baile y una producción cuidada hicieron de la fiesta un evento que quedó grabado en el calendario social del año. Con la temática de “viaje” en cada rincón, los amigos y familiares de la joven eran recepcionados apenas bajaban del avión por una “zona vip”.

Así fue la celebración de 15 años de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani

La fiesta de Matilda Fabbiani se distinguió por la elegancia y la tradición familiar. Mariana Fabbiani compartió con su hija y con su madre un gesto que llamó la atención; las tres lucieron vestidos matcheados, reforzando la unión generacional. La presentadora, su madre y su hija se lucieron con atuendos con detalles brillosos.

Mariana Fabbiani y Matilda

El evento se realizó en un salón de lujo, con una ambientación sofisticada y una sorpresa que marcó la noche, la presencia de una DJ que animó la pista y convirtió la celebración en un verdadero espectáculo. La velada reunió a familiares, amigos y colegas del mundo televisivo.

Cómo fue el cumpleaños de 15 años de Antonia, la hija de Soledad Pastorutti

La cantante Soledad Pastorutti acompañó a su hija Antonia en una fiesta íntima y cálida, donde la música tuvo un papel central. La joven disfrutó de cada momento rodeada de sus seres queridos, en un entorno que combinó sencillez y estilo. Durante la fiesta se la vio con un increíble vestido con apliques brillantes y escote en V.

Antonia y Soledad Pastorutti

La celebración reflejó el espíritu familiar que caracteriza a la artista, dejando imágenes que transmitieron emoción y cercanía. La adolescente vivió una noche que se convirtió en parte de las memorias más significativas de su familia. Rodeada de sus amigos y seres queridos, la hija de la cantante se divirtió, bailó y compartió una noche llena de brillos.

La celebración de 15 años de Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

La fiesta de Myla Cambiaso se destacó por un vestido fuera de lo común, elegido para resaltar su personalidad y marcar tendencia. La joven compartió la noche con sus padres, María Vázquez y el polista Adolfo Cambiaso, en un evento que mostró máxima complicidad familiar.

Myla Cambiasso y María Vázquez

La ambientación incluyó detalles originales y un clima festivo que acompañó cada instante. Uno de los detalles más comentados fue la torta de varios pisos en color rosado, decorada con moños y cerezas. Su look impactó a todos los presentes; la joven se lució con un corto vestido rojo con escote cerrado y un blazer a juego.

