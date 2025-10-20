Show en vivo, torta floral y emoción: así fue la mega fiesta de cumpleaños de Eliana Guercio

Eliana Guercio vivió unas complicadas semanas, cuando sufrió una mala praxis. La panelista no dudó en denunciarlo en las redes sociales y programas de televisión cuando volvió a trabajar, expresando su angustia tras el suceso. Sin embargo, decidió olvidarse de todo eso y festejar sus 48 años. Rodeada de sus seres queridos, con un show en vivo y decoración floral, Guercio mostró su emoción y felicidad en redes sociales, con diversas fotos y videos del mega evento.

El mega cumpleaños de Eliana Guercio

El pasado 12 de octubre, Eliana Guercio celebró su cumpleaños 48 en un gran galpón decorado y con sus seres queridos. La panelista pasó semanas difíciles tras una operación, porque sufrió de mala praxis. Sin dudarlo, lo denunció en todos los medios de comunicación, y contó que aún no se había podido resolver. Es por eso que decidió alejarse de todos los males y rodearse de sus amigos y familia para poder festejar este día tan especial.

Con la decoración de una de sus más cercanas, lluvias de luces decoraban los vidrios del galpón, mientras diferentes sillones y mesas ratonas con decoración floral permitían a los invitados sentarse y descansar. De un lado del lugar, se desplegaba una costosa barra de tragos, con luces de colores y barman especialistas. En el centro del lugar, una pista de baile invitó a todos a disfrutar de la noche y del increíble show en vivo. Guercio llamó a El Polaco para que cantara sus más grandes éxitos, mientras el público lo aplaudía.

Eliana Guercio lució un conjunto canchero y nocturno, ideal para bailar toda la noche. Con un skinny jean claro, combinó un top de lentejuelas grises que la hacían brillar bajo las luces de colores. Finalmente, llegó el momento de cantar la famosa canción del cumpleaños. Para la ocasión, una torta total white, rectangular, presentaba diferentes flores de pequeño tamaño y colores diversos, junto con más de 10 velas blancas. Ella se acercó junto a su familia, y los saludó emocionada.

En su cuenta de Instagram, compartió todos los videos y fotos inéditas de la noche, al mismo tiempo que agradeció a los que trabajaron para que tuviera su cumpleaños ideal. Eliana Guercio es una de las panelistas más queridas por todos, y que generó preocupación tras su mala praxis. Sin embargo, buscó alejarse de los males y de lo ocurrido, y se refugió en una mega fiesta con sus seres queridos y amigos más cercanos.

