Eliana Guercio transita un duro momento luego de exponerse a un tratamiento estético que no resultó como esperaba. Tras contar lo ocurrido en su red social y advertir a otras mujeres a que pasen por lo mismo, la panelista de "Georgina a la Barbarossa" reapareció en televisión, esta semana, para revelar que se trata de un procedimiento "CO2" que tiene con fin tratar las capas superficiales de la piel para lograr una piel de "porcelana".

Recientemente, la modelo volvió a revelar detalles de los reacciones adversas que sufrió y se mostró muy angustiada al expresar que fue víctima de una mala praxis, algo que hasta ahora no le había ocurrido.

La angustia de Eliana Guercio por aún no solucionar la mala praxis que sufrió: "Tengo mil quilombos"

Eliana Guercio asistió a un centro de estética y se realizó un tratamiento denominado "CO2", el mismo que se realizó hace diez años en otro lugar. Debido a los resultados increíbles que logró en su rostro en aquel entonces, no dudó en apostar por él nuevamente. Sin embargo, se encontró con efectos secundarios que no dudó en exponer en sus redes sociales para advertir a sus seguidores.

Si bien no puede contar con lujos de detalles qué síntomas tuvo y cómo reaccionó su rostro porque, como explicó en sus redes sociales, porque todo quedó a cargo de la Justicia, Eliana Guercio volvió a mostrarse muy afectada por lo sucedido y abrió su corazón en una nota que brindó al ciclo de streaming "Ya fue todo".

Eliana Guercio

“Voy a llorar, estoy muy sensible por ese tema, porque tengo que ir a ver a los doctores que te dicen cómo te quedó la piel y cómo resolverlo", comenzó la exvedette haciendo referencia al mal momento que atraviesa por haber confiado en un sitio que conoció por Instagram. En este sentido, aclaró que el proceso judicial "lleva un tiempo resolverlo" y que, por este motivo, se encuentra "un poco angustiada".

Luego, Eliana Guercio reveló que por el momento recurre al maquillaje para disimular las marcas que le dejó el tratamiento en su piel: “Gracias a Dios solo me hice el tratamiento en la cara, me maquillo mucho, tengo dos bases de corrector de ojeras debajo de la base para que no se note”.

Eliana Guercio

Además, contó que su preocupación y dolor también surgen porque se imagina su misma situación en chicas más jóvenes. “A mí me pasa que tengo 48 años, soy una mina grande, pero me aflige mucho que le haya pasado algo como lo que me pasó a mí a una mujer de 20 o 30 años”, expresó.

Por último, la panelista volvió a dejar en claro que su tristeza se debe al fallido retoque estético al que se sometió el pasado 30 de julio: “La verdad es que estoy triste, porque es un tema que no resolví y encima tengo mil quilombos. Estaba muy ilusionada, pero va a llevar un tiempito y veremos si se puede hacer algo".

De esta manera, Eliana Guercio mostró su angustia por aún no solucionar la mala praxis que sufrió. Entre el malestar y la desesperación que esto le provoca, la artista deslizó al borde del llanto: "Tengo mil quilombos".