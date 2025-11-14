Así es la casa de Eliana Guercio y Sergio Romero: nada de divisiones, pileta multinivel y un parque para toda la familia

En 2022, después de más de una década viviendo en distintos países por la carrera internacional del arquero, Eliana Guercio y Sergio Romero decidieron instalarse nuevamente en la Argentina. El futbolista firmó contrato con Boca Juniors y, con ello, la familia quedó finalmente asentada en un nuevo capítulo de su vida. El cambio de ritmo, la estabilidad y la necesidad de un espacio que acompañara esta etapa fueron claves para elegir el lugar donde vivirían junto a sus cuatro hijos.

Así es la casa de Eliana Guercio y Sergio Romero

Eliana Guercio y Sergio Romero se inclinaron por una mansión de estilo europeo, amplia, luminosa y diseñada para abrazar la dinámica diaria de una familia numerosa. La propiedad no solo refleja el buen gusto y la impronta estética que incorporaron durante sus años en el Viejo Continente, sino también una mirada práctica y funcional que permite que cada integrante disfrute de su propio espacio.

Así es la impresionante casa de Eliana Guercio y Sergio Romero

La casa se distingue por su concepto de espacios abiertos. Nada de paredes que interrumpan la circulación: la arquitectura privilegia los ambientes continuos, donde los amplios ventanales son protagonistas absolutos. Gracias a ellos, la luz natural inunda cada rincón y crea una sensación de amplitud y conexión permanente con el exterior.

Así es la casa de Eliana Guercio y Sergio Romero

La cocina es uno de los ambientes más impactantes. Pensada bajo la misma filosofía de integración, se presenta en tonos blancos, con detalles en gris y una espectacular isla de mármol que funciona como centro de reunión familiar. La ausencia de divisiones potencia la fluidez del diseño y convierte al sector en un espacio moderno, práctico y elegante.

El exterior de la casa de Eliana Guercio y Sergio Romero

El exterior de la propiedad de Eliana Guercio y Sergio Romero es, sin dudas, uno de los tesoros de la familia. El parque se convirtió en el lugar favorito de los chicos. Allí disfrutan de juegos, aire libre y actividades después del colegio. En el corazón del jardín se encuentra la pileta multinivel, un diseño que combina estética y funcionalidad, y que resalta aún más gracias al enorme espacio verde que la rodea.

Así es la casa de Eliana Guercio y Sergio Romero

La galería, completamente equipada, es otro de los puntos fuertes de la mansión. Con sillones de gran tamaño, mesas a juego y una parrilla protagonista, es el rincón elegido por Sergio Romero para preparar asados, la comida favorita de Eliana Guercio y los chicos.