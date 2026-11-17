El dolor y la resiliencia conviven por estos días en la rutina de Lourdes Fernández. La reconocida integrante de Bandana transita una etapa bisagra tras declarar en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez. En la previa de su ingreso a la sala, la artista dialogó con los medios y expresó: “Es una tristeza gigante. Sinceramente, voy a decir la verdad. Lo que ha pasado. No soy querellante, no estoy informada de lo judicial”. Al finalizar su testimonio frente al acusado, la cantante manifestó ante los periodistas: “Fue terrible recordarlo. Yo quiero bienestar para él. Es alguien a quien he querido mucho. Trato de aferrarme a los momentos lindos que tuvimos, pero también sucedieron cosas que nos traen hoy a este lugar, y me parece triste”.

Lowrdez mostró en redes sociales su nuevo refugio

Consultada sobre una eventual condena y el pedir ayuda, Fernández señaló: “La verdad que no sé si quiero que él vaya preso o haga terapia. Eso lo va a decidir la Justicia. Me parece que las chicas en esta situación tienen que acudir a gente que las quiera. Por suerte, a mi lado estuvo mi familia”.

Mientras el Ministerio Público Fiscal lleva la causa a juicio de oficio e imputa a García Gómez por lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas por hechos registrados entre marzo de 2024 y octubre de 2025, la intérprete deja atrás el domicilio que compartían. Hoy habita un espacio, un refugio temporal donde busca reconstruir su eje personal con el apoyo incondicional de su familia y la convicción de sanar.

Lowrdez: Una decoración con sello bohemio y personal

Al traspasar el umbral del departamento de Lowrdez, la atmósfera se impregna de una calidez inmediata que refleja la esencia artística de su dueña. Lejos de la estética minimalista, cada rincón exhibe una impronta marcadamente bohemia y ecléctica. Los pisos de madera noble reciben mantas coloridas de tramas artesanales que abrigan tanto los sillones oscuros como los pies de la cama, aportando texturas vivaces y un dinamismo visual descontracturado.

El departamento de Lowrdez: estilo bohemio

La luz natural ingresa generosamente a través de amplios ventanales decorados con cortinas livianas en tonos neutros, desde donde cuelgan delicadas plantas colgantes que oxigenan el ambiente y otorgan un toque verde y vital. Sobre los muebles de estilo vintage se distribuyen con naturalidad adornos de calaveras, figuras étnicas y pequeños detalles esotéricos que dialogan armónicamente con portarretratos y elementos decorativos de inspiración urbana. El espacio transmite una transición permanente, un refugio donde cada objeto cumple la función de abrazar el alma y hacer que una vivienda temporaria se sienta, de a poco, verdaderamente propia.

Lowrdez exhibe los instrumentos

Lowrdez: La música como motor y refugio cotidiano

El arte no se limita a la memoria de los escenarios masivos, sino que habita cada metro cuadrado del hogar de Lowrdez. En una de las esquinas principales del living, un bajo eléctrico descansa verticalmente junto a un amplificador compacto. Más allá, una guitarra eléctrica de líneas vanguardistas se adosa al respaldo del sofá en una disposición tan estética como funcional, evidenciando que la melodía constituye el pulso vital de la cantante. Los estantes y repisas albergan pequeños instrumentos de percusión, accesorios de audio y detalles melómanos que transforman la sala en un estudio íntimo.

Esta presencia constante de equipos y herramientas de composición demuestra que la música actúa como la terapia más efectiva. Entre cuerdas y acordes, Lowrdez encuentra el canal idóneo para canalizar sus emociones más profundas, transformar el desamor en arte y mantener viva la llama de su identidad artística mientras aguarda los tiempos definitivos de la justicia.

Lowrdez: Compañía fiel y el camino hacia una nueva etapa de sanación

La calidez del departamento encuentra su máxima expresión en los detalles más íntimos y en la compañía entrañable que sostiene a la artista en su día a día. Sobre una mullida cama circular dispuesta en el centro del departamento, un perro descansa plácidamente, convirtiéndose en el testigo silencioso de las horas de introspección.

Lowrdez sorprende con un colección de calaveras

Cada caricia que la cantante le dedica revela un lenguaje de afecto puro, un cable a tierra indispensable en medio de la tormenta mediática y judicial. En su pulgar, un tatuaje con la frase "Todo vuelve" encapsula la filosofía con la que afronta el presente: una mezcla de aceptación, aprendizaje y esperanza en el porvenir.

Lejos del domicilio que supo compartir con su agresor, la ex Bandana comprende que la sanación constituye un proceso paciente. Apoyada en el amor de sus seres queridos, en sus mascotas y en la música que impregna cada rincón de este hogar provisorio, la artista da vuelta la página y elige mirar hacia adelante, dispuesta a recuperar su eje y su sonrisa en libertad.