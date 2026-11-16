Moria Casán recibió un reconocimiento por unanimidad en la Legislatura porteña, donde fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por su trayectoria y su aporte al espectáculo nacional. El homenaje contempló su trabajo en televisión, su participación en su serie autobiográfica y su extensa carrera en teatro. La ceremonia fue llevada a cabo esta tarde y contó con la presencia de familiares, amigos y figuras del espectáculo que acompañaron a la diva en este momento tan especial.

La Legislatura porteña homenajeó a Moria Casán

Este lunes 16 de noviembre, Moria Casan recibió el homenaje de la Legislatura porteña por su extensa trayectoria y su aporte a la cultura. Entre los invitados allí presente, se destacaron la presencia de su hija Sofía Gala, sus nietos Dante Della Paolera​ y Helena Tuñón Castiglione, Stefy Xipolitakis, María Fernanda Callejón, Teté Coustarot, Leticia Brédice, Marcelo Polino, Nora Cárpena, José María Muscari, abogado Cesar Carroza y Carlos Rottemberg.

Moria Casán junto a su hija Sofía Gala y sus dos nietos Helena y Dante | MovilPress

Bajo el título de Personalidad Destacada de la Cultura, el homenaje reconoció el recorrido artístico de la artista de 80 años en tres ámbitos fundamentales de su carrera: televisión, serie y teatro. Emocionada por la distinción, La One agradeció el reconocimiento y destacó especialmente que la votación haya sido unánime. “Te quiero decir que uno de los organizadores dijo: ´Moria es la única mujer que por unanimidad recibieron su voto. No hubo ni una grieta para usted´”, expresó ante Primicias Ya (América TV) al referirse al respaldo recibido. Además, contó que estuvo emocionada durante toda la jornada y agradeció a su familia y a quienes la acompañaron.

"Estuve emocionada todo el día. Esto obviamente es un agradecimiento. Algo solamente lo mío, es la del teatro, es la serie y es el programa La Mañana con Moria que también tiene una mención", agregó.

“Trabajo, salud, alegría y darle entretenimiento a la gente, al pueblo argentino”, resumió sobre sus deseos y el espíritu que guía su carrera. Fiel a su estilo, la diva celebró el homenaje y reafirmó su compromiso con el espectáculo y con los proyectos que todavía tiene por delante.

Todas las fotos del homenaje a Moria Casán en la Legislatura porteña

Moria Casán recibiendo la placa en la Legislatura porteña | MovilPress

La alegría de Moria Casán en la Legislatura porteña | MovilPress

Moria Casán posando junto a su familia y los organizadores del evento | MovilPress

Moria Casán recibiendo el reconocimiento en la Legislatura porteña | MovilPress

Moria Casán, Leticia Bredice | MovilPress

Leticia Bredice, Marcelo Polino, Ángel de Brito, Nora Cárpena | MovilPress

Sofía Gala junto a sus hijos Helena y Dante y otros invitados | MovilPress

Teté Coustarot, Nora Cárpena, Coco Fernández

Sofía Gala junto a Fermín Martínez, su novio, y sus hijos Helena y Dante | MovilPress

Cesar Carroza, Dante Della Paolera​, Federico Seeber | MovilPress

Moria Casán ingresando al salón de actos de la Legislatura porteña | MovilPress

Créditos: Fotos MovilPress