Juliana Awada se encuentra en el foco de atención luego de ser vinculada con José Luis "Lolo" Longinotti. Sin embargo, su nombre en esta oportunidad es noticia por elegir unas zapatillas que combinan diseño, comodidad y funcionalidad, y que cada vez ganan más protagonismo dentro y fuera del gimnasio. La ex primera dama cautivó a sus seguidores con un modelo que se posiciona como las favoritas de las expertas en moda.

Las zapatillas que impone Juliana Awada para entrenar

A la hora de elegir un calzado para entrenar, la comodidad y el diseño pueden ir de la mano. Juliana Awada lo sabe y encontró en un modelo de On Cloud 5 una alternativa que reúne ambas características. Se trata de unas zapatillas negras con suela blanca y detalles al tono que se destacan por su estética deportiva, minimalista y versátil.

La empresaria, que estaría de novia con José Luis "Lolo" Longinotti, un ejecutivo de extensa trayectoria en el mundo de la publicidad, el marketing y los negocios, incorporó este diseño a sus looks de entrenamiento y su elección no pasó inadvertida para las amantes de la moda, que ya las posicionan entre los modelos que marcan tendencia. Con una silueta moderna y una impronta urbana, este modelo de la firma suiza On se convirtió en uno de los favoritos de quienes buscan un calzado funcional sin resignar estilo.

Las zapatillas que Juliana Awada usa para entrenar y las que más saben de moda ya las han puesto en tendencia

Uno de los rasgos más distintivos de las zapatillas de Juliana Awada es su suela desarrollada para ofrecer amortiguación y suavizar el impacto de cada pisada. Sus característicos módulos huecos permiten absorber la presión al entrar en contacto con el suelo y brindar una sensación de comodidad durante el movimiento.

Además, cuentan con una estructura liviana, una capellada de tejido transpirable y un sistema de cordones que permite ajustar el calzado al pie. Estas características las convierten en una opción interesante para caminatas, running y actividades físicas de intensidad moderada.

Las zapatillas que Juliana Awada usa para entrenar y las que más saben de moda ya las han puesto en tendencia

Las zapatillas de Juliana Awada son las favoritas de las fashionistas

Más allá de sus prestaciones deportivas, las On Cloud 5 también conquistaron el universo fashionista gracias a su diseño. La versión negra con suela blanca elegida por Juliana Awada tiene una estética sobria que permite combinarla fácilmente con distintos conjuntos: desde calzas y tops deportivos hasta jeans, joggers y prendas urbanas.

La tendencia athleisure, que propone incorporar prendas y accesorios deportivos a los looks de todos los días, encuentra en este tipo de zapatillas uno de sus mejores exponentes. Ya no se trata solamente de elegir un calzado para ir al gimnasio, sino de apostar por diseños tecnológicos que también funcionen como complemento de un outfit cotidiano.

Las zapatillas que Juliana Awada usa para entrenar y las que más saben de moda ya las han puesto en tendencia

De esta manera, las zapatillas que Juliana Awada usa para entrenar son las On Cloud 5 en color negro con suela blanca. Las personas que más saben de moda ya las han puesto en tendencia debido a sus características, ideales para actividades de intensidad moderada, y su diseño. Asimismo, se trata de un nuevo básico deportivo capaz de aportar estilo y comodidad.