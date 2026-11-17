Luisana Lopilato quedó vinculada a una resolución judicial en Uruguay a partir de una publicidad realizada cuando tenía 7 años para una empresa de alarmas. Aunque la participación en aquella campaña había sido autorizada por sus padres, años después surgió una disputa relacionada con el tiempo durante el cual su imagen continuó siendo utilizada, una situación que derivó en un reclamo económico que atravesó distintas instancias judiciales.

El reclamo judicial de Luisana Lopilato por una publicidad realizada en su niñez

La justicia uruguaya puso fin a una extensa disputa vinculada al uso de la imagen de Luisana Lopilato en una publicidad realizada cuando era niña. El caso se originó a partir de una campaña publicitaria protagonizada por la actriz en 1994, cuando tenía apenas 7 años, para una empresa de alarmas radicada en Maldonado. Décadas después, aquella participación volvió a ocupar un lugar central debido a un reclamo económico que derivó en un proceso judicial que demoró años en resolverse.

Luisana Lopilato

La controversia giró en torno a la utilización de la imagen de la artista más allá de la campaña original. Según se planteó en la presentación judicial, la fotografía y las imágenes de la modelo no habrían quedado limitadas al comercial para el que había sido contratada, sino que también fueron utilizadas durante años en distintos soportes vinculados a la empresa. Ese uso prolongado fue el punto de partida de una demanda por millones de dólares.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, los padres de Luisana Lopilato habían autorizado su participación en el aviso cuando ella era menor de edad. Sin embargo, con el paso de los años surgió la discusión sobre el alcance temporal de esa autorización y durante cuánto tiempo podía la compañía seguir utilizando el material. Esa cuestión se convirtió en uno de los aspectos centrales analizados por los tribunales uruguayos.

La publicidad que impulsó la demanda de Luisana Lopilato

El reclamo incluyó distintos conceptos indemnizatorios. Entre ellos figuraban una compensación por daño moral, otra por lucro cesante y un pedido vinculado a una porción de las ganancias que, según la postura de la parte demandante, las empresas habrían obtenido mientras continuaron utilizando la imagen de la artista. Sumados todos los rubros reclamados, la pretensión económica superaba ampliamente los dos millones de dólares.

Luisana Lopilato recibió un duro revés judicial por una demanda por millones de dólares

Tras pasar por distintas instancias, el expediente de Luisana Lopilato llegó al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno, que analizó la documentación presentada y revisó los fundamentos de ambas partes. Los magistrados entendieron que existió una autorización para realizar la publicidad original, por lo que el conflicto no estaba relacionado con la existencia o ausencia de consentimiento inicial, sino con el período durante el cual podía mantenerse vigente esa utilización de la imagen.

Luisana Lopilato

Aunque el contrato original no fue incorporado al expediente, el tribunal consideró razonable que la autorización otorgada para la campaña hubiera tenido una vigencia limitada. Bajo ese criterio, los jueces entendieron que la utilización posterior excedió el plazo que podía considerarse comprendido dentro del acuerdo original. En consecuencia, concluyeron que correspondía reconocer una compensación económica relacionada con ese uso extendido en el tiempo.

Según se conoció, para calcular la indemnización la Justicia tomó como referencia la remuneración que, según declaró el padre de Luisana Lopilato, había sido acordada para la realización del trabajo publicitario en la década de los noventa. A partir de ese antecedente, los magistrados fijaron una compensación de 4.000 dólares por concepto de lucro cesante, suma a la que deberán añadirse los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda. Cabe destacar que la resolución también rechazó otros aspectos relevantes del reclamo.

Luisana Lopilato

El pedido de indemnización de Luisana Lopilato por daño moral no fue admitido porque el tribunal consideró que no se acreditó de manera suficiente la existencia de un perjuicio personal o profesional. Del mismo modo, los jueces descartaron el reclamo relacionado con un porcentaje de las ganancias obtenidas por las empresas, al entender que no se logró demostrar una relación concreta entre la imagen de la actriz y los beneficios económicos invocados en la demanda. Además, una de las compañías involucradas quedó fuera de responsabilidad indemnizatoria.

VDV