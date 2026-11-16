Mónica Cahen D’Anvers continúa al frente del proyecto que desarrolló durante décadas junto a César Mascetti en San Pedro. La periodista compartió una novedad vinculada al crecimiento de la iniciativa familiar, que nació lejos de la ciudad y que con el paso de los años fue sumando nuevas etapas. Detrás de este presente aparece una historia construida alrededor del trabajo en el campo, la producción propia y una forma de vida estrechamente ligada a la naturaleza.

El nuevo proyecto que inició Mónica Cahen D'Anvers, que permite que La Campiña de San Pedro siga creciendo

Mónica Cahen D’Anvers volvió a poner el foco en La Campiña, el emprendimiento que marcó gran parte de su vida junto a César Mascetti. Desde su creación, el establecimiento atravesó distintas transformaciones hasta convertirse en un espacio que reúne producción, actividades vinculadas al turismo rural y proyectos familiares. Ahora, una reciente decisión de la periodista abrió un nuevo capítulo para una propuesta que sigue creciendo desde San Pedro.

Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti en La Campiña

La novedad fue comunicada a través de un video difundido por La Campiña, donde la conductora compartió los detalles de esta expansión comercial. “Tenemos nuestra tienda online, La Campiña. Quiero contarles que hemos avanzado muchísimo porque desde ahora se pueden comprar nuestros productos en casi todas las esquinas del país. Cada producto guarda algo de nuestra historia, del trabajo de nuestras manos y del amor por esta tierra”, expresó, al presentar esta nueva etapa del emprendimiento que inició junto a su esposo.

La noticia marca un nuevo paso para una iniciativa que comenzó mucho tiempo antes de convertirse en una marca reconocida. A fines de la década de 1970, Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti decidieron alejarse del ritmo de la ciudad y apostar por una vida más vinculada a la naturaleza. Lo que empezó como una propiedad rural de dimensiones reducidas fue creciendo con los años hasta transformarse en un establecimiento de cientos de hectáreas dedicado a distintas actividades.

Ubicada en San Pedro, La Campiña se convirtió en el proyecto de vida de la pareja. Allí desarrollaron plantaciones frutales, incorporaron nuevos cultivos y ampliaron las actividades del predio. El histórico naranjal que dio origen a la iniciativa fue expandiéndose con el tiempo, acompañado por otros sectores productivos que terminaron definiendo la identidad del lugar. Luego del fallecimiento del conductor, la periodista siguió adelante con el proyecto que iniciaron, y que, aún hoy, sigue creciendo.

De emprendimiento familiar a destino productivo: Así está La Campiña, el negocio de Mónica Cahen D’Anvers

Con el paso de los años, La Campiña de San Pedro sumó mucho más que producción agrícola. El establecimiento incorporó espacios destinados a recibir visitantes, áreas gastronómicas y sectores que permiten recorrer parte de la historia construida por Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti. Actualmente, el predio combina trabajo rural, turismo y actividades vinculadas a la vida de campo, marcando una proyección que sigue en crecimiento. La expansión les dio un alcance en nuevos puntos dentro del país, ampliando el legado de la pareja.

Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti en La Campiña

Uno de los rasgos más característicos del lugar es la convivencia entre la producción y el paisaje natural. Los campos de frutales, las huertas, los invernaderos y los senderos se integran dentro de una propuesta que fue creciendo de manera gradual desde sus comienzos. El establecimiento llegó a reunir decenas de árboles frutales y una importante actividad agrícola vinculada a la región. La huerta ocupa un lugar central dentro de la dinámica diaria del predio.

Dentro de La Campiña, se cultivan distintas variedades de verduras, frutas y hierbas aromáticas que forman parte de la producción habitual del establecimiento. A esto se suman los jardines, los espacios parquizados y diversos sectores que fueron incorporándose a medida que el proyecto evolucionó durante las décadas compartidas por la pareja. Hoy, el emprendimiento continúa ligado a la historia que Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti construyeron juntos.

Mónica Cahen D'Anvers en La Campiña

Mónica Cahen D’Anvers continúa impulsando una nueva etapa para La Campiña, el emprendimiento que construyó junto a César Mascetti en San Pedro y que con el paso de los años se transformó en un proyecto que reúne producción agrícola, espacios abiertos al público y una marca con identidad propia. El reciente avance en la distribución de sus productos marca un nuevo objetivo para una iniciativa nacida lejos de la ciudad, que sigue creciendo sobre las bases que ambos desarrollaron durante décadas.

VDV