Jennifer Aniston, la actriz que se hizo famosa en todo el mundo como Rachel Green en Friends, tiene 57 años y logró reinventarse como productora y empresaria. En su vida sentimental, desde noviembre de 2025 muestra en Instagram la relación con Jim Curtis, hipnoterapeuta y escritor estadounidense.

Mientras se prepara para despedirse de The Morning Show, la serie de Apple TV que protagoniza desde 2019, la estrella de Hollywood suma un nuevo proyecto en el cine y mantiene un lugar entre las figuras más reconocidas. En paralelo, después de dos matrimonios seguidos de cerca por la prensa, eligió mostrar de a poco un vínculo que comenzó lejos de las cámaras.

Jennifer Aniston, de Friends a productora y empresaria

Cuando Friends terminó en 2004, tras diez temporadas que le dieron un Emmy y un Globo de Oro, Jennifer Aniston encadenó papeles en el cine y en 2008 fundó la productora Echo Films con Kristin Hahn. En una entrevista con ELLE, publicada en noviembre de 2025, recordó que hubo una época en la que la industria miraba con condescendencia a las mujeres que pretendían producir o dirigir una compañía.

Jennifer Aniston y Jim Curtis, en las fotos que él publicó por el cumpleaños de ella.

En 2019 comenzó a protagonizar la serie de Apple TV, en la que también es productora ejecutiva junto a Reese Witherspoon. Su papel de Alex Levy, una conductora de noticias matinales, le valió un premio SAG en enero de 2020. El 23 de julio de 2026, la plataforma anunció que la quinta temporada, prevista para 2027, será la última, y ella contó que la filmaron sabiendo desde el comienzo que era el final.

En septiembre de 2021 lanzó LolaVie, su propia marca de productos para el cuidado del pelo, elaborados con ingredientes de origen vegetal. En junio de 2023 se asoció con Pvolve, una empresa de entrenamiento funcional, y en 2026 presentó con esa compañía un programa de 30 días que combina movimientos naturales con elementos de resistencia.

Jim Curtis con los perros en el living.

Sobre esta etapa, la actriz le dijo a ELLE: "Mi misión principal ahora es hacer proyectos que realmente me inspiren y me entusiasmen. El objetivo es la calidad, no la cantidad". El próximo es Naughty, una comedia navideña que dirige Olivia Wilde para Universal, en la que interpreta a una madre que debe encontrar a Papá Noel para que declare en su divorcio y así conservar la custodia de su hijo. El estreno está previsto para el 5 de noviembre de 2027.

Jennifer Aniston y Jim Curtis: el romance que empezó como amistad

Antes de esta relación, Jennifer Aniston estuvo casada con Brad Pitt, entre 2000 y 2005, y con Justin Theroux, de 2015 a 2018. El romance con Jim Curtis trascendió en julio de 2025, cuando fueron fotografiados en un yate en Mallorca durante unas vacaciones con amigos, entre ellos Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka. La actual pareja de la actriz se dedica a la hipnoterapia y al coaching, y trabaja desde hace más de dos décadas en el área del bienestar.

Jennifer Aniston y Jim Curtis, en dos imágenes en blanco y negro.

La actriz oficializó el vínculo el 2 de noviembre de 2025 con una foto en blanco y negro en la que lo abraza por la espalda, acompañada por un saludo por el cumpleaños número 50 de él. Quince días después hicieron su aparición juntos en una alfombra roja, durante la gala Women in Hollywood de ELLE, donde ella fue homenajeada. Poco antes, en una entrevista, lo había definido así: "Es muy especial, muy normal y muy amable".

En enero de 2026, en el programa Today, el coach contó que los presentaron amigos en común y que charlaron mucho tiempo antes del romance. Este mismo año ella publicó un álbum de verano con una selfie de ambos en el auto, imágenes de él en el gimnasio con dos perros y festejó la salida del libro de su novio con una historia de Instagram en la que escribió: "Y amo a este hombre".

Postales que muestran un poco de la rutina de la pareja.

Jennifer Aniston reparte su agenda entre el final de The Morning Show, distintos rodajes y sus emprendimientos, mientras consolida su vida sentimental con Jim Curtis. Después de años de cuidar su intimidad, hoy comparte con él salidas, viajes y reuniones con su círculo cercano.