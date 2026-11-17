Oriana Sabatini apostó por el rubio en una producción de fotos hecha en estudio y mostró su cambio de look en un reel de Bettina Frúmboli, que firmó el maquillaje. La maquilladora lo publicó en Instagram el lunes 16 de noviembre, con la cantante de melena larga y sombras metalizadas, una imagen muy distinta del pelo oscuro que suele llevar.

El video, de poco más de 30 segundos y musicalizado con "Deeper and Deeper", de Madonna, recorre la sesión desde adentro. Esa misma noche, la makeup artist sumó tres historias con primeros planos del resultado. La transformación combinó pelo, maquillaje y vestuario, a cargo de un equipo que la profesional etiquetó en la publicación junto a su escuela.

Cómo fue el maquillaje de Oriana Sabatini para su cambio de look

Oriana Sabatini lleva los párpados cubiertos con una sombra plateada de acabado metalizado, que se extiende hacia el lagrimal y bordea la línea inferior de las pestañas con un reflejo celeste. En la selfie que Bettina Frúmboli subió a sus historias desde el set, la mirada se completa con pestañas largas, curvadas y separadas en puntas, tanto arriba como abajo.

Oriana Sabatini, con sombra plateada y cuello de pelo rosa, en el estudio.

La piel tiene un acabado luminoso, con brillo en los pómulos y el tabique, y un rubor rosado en las mejillas. Para la boca, el tono elegido fue un nude amarronado con gloss, con el contorno apenas más oscuro que el relleno, mientras que las cejas quedaron peinadas hacia arriba y con su forma natural.

El cambio más evidente está en el color. La actriz luce una melena rubia hasta el pecho, con la raíz oscura, raya al medio y ondas marcadas de punta a punta, que en algunas tomas caen sobre la cara y en otras quedan acomodadas detrás de los hombros. En el reel, le retocan los mechones entre una toma y otra.

Primer plano de la sombra plateada y los labios con gloss.

Para las fotos vistió un tapado largo de vinilo bordó, con un cuello y puños de pelo rosa de textura enrulada. Lo sostuvo cerrado con las manos en varias poses, primero contra la pared blanca del estudio y después en primeros planos, con la cabeza inclinada y la mirada hacia el lente.

Los últimos segundos del video muestran la pantalla de una computadora con un programa de edición abierto, donde aparecen dos de las tomas sobre un fondo celeste. En esas imágenes, el maquillaje de ojos se ve en un tono azulado, mientras la cantante gira la cara hacia un costado o mira de frente a la cámara.

El texto del posteo lleva el nombre de la artista junto a cinco emojis de flores y las etiquetas del resto del equipo: la escuela de maquillaje Frúmboli Estudio; el hair artist Zacarías Guedes; la cuenta @cnavar, de Cristian, que se presenta como director de imagen y figuró como estilista en un trabajo anterior con ella, y la cuenta @palimendez.

Oriana Sabatini y Bettina Frúmboli: una década de producciones y otros cambios de look

Oriana Sabatini trabaja con Bettina Frúmboli al menos desde abril de 2016, cuando protagonizó una producción para el sitio web de la maquilladora y contó que su estilo favorito era el "cat eyes". Hace un tiempo, la profesional publicó otro trabajo con la cantante en Instagram, y este mismo año posaron juntas antes de que la escritora presentara su primera novela en la Feria del Libro.

Oriana Sabatini posa con sombra celeste frente a un fondo oscuro.

No es la primera transformación del año. A comienzos de septiembre, la cantante publicó fotos con un bob claro de efecto húmedo y, días después, en el programa de streaming Sería Increíble, de Olga, explicó entre risas: "Es una peluca muy bien puesta por Zacarías Guedes". En esa charla agregó que le divierte ser otras personas por un rato y que en aquella sesión había probado varios estilos.

El 20 de octubre volvió sobre la idea con un álbum de cinco pelucas, que acompañó con la frase "Jugando a ser muchas". Entre esas variantes había un rubio claro con ondas marcadas, un carré oscuro con flequillo recto, una melena castaña extralarga y ondulada, un rubio de ondas suaves y un corte corto con efecto mojado.

Con las historias del 16 de noviembre, Oriana Sabatini sumó un nuevo cambio de look a la serie que viene mostrando desde septiembre. Esta vez, el maquillaje de Bettina Frúmboli puso el foco en los ojos plateados, la piel luminosa y los labios con brillo, en una producción que firmó junto al resto del equipo que trabajó en la transformación.