De Abel Pintos y Ángela Leiva a Luis Fonsi y Lowrdez de Bandana: los mejores looks del Primavera Pop de los 40 Principales

La noche del LOS40 Primavera Pop 2026 se vistió de gala en el Teatro Gran Rex, donde distintas figuras de la música se reunieron en la última edición del festival. Abel Pintos, Ángela Leiva, Luis Fonsi y Lowrdez, de Bandana, fueron algunos de los artistas que se destacaron por sus elecciones de moda en una velada que reunió estilos diversos.

Desde conjuntos de sastrería con detalles modernos hasta vestidos metalizados y propuestas de impronta rockera, los looks reflejaron distintas maneras de interpretar la moda para una presentación musical. El negro, los brillos y los accesorios protagonistas estuvieron entre los recursos elegidos por los artistas para completar sus estilismos.

Los mejores looks del LOS40 Primavera Pop

La moda también tuvo su lugar en el festival, con propuestas que combinaron elegancia, audacia y detalles pensados para el escenario. Mientras algunos artistas optaron por la sastrería clásica con giros contemporáneos, otros apostaron por las texturas brillantes, las transparencias y las siluetas mucho más atrevidas.

Abel Pintos en LOS40 Primavera Pop

Abel Pintos apostó por un blazer azul intenso de corte entallado, que aportó color y personalidad a su estilismo. Lo combinó con una camisa blanca ligeramente abierta, un pantalón negro recto y zapatos negros de acabado brillante. Entre los detalles que completaron el conjunto se destacaron un prendedor plateado con forma floral en la solapa y unas gafas de sol con cristales violáceos.

Luis Fonsi y Pablo Ruiz en LOS40 Primavera Pop

Por su parte, Luis Fonsi eligió un look total black que combinó elegancia y una impronta rockera. Llevó un blazer negro de corte relajado sobre una camiseta con transparencias y detalles bordados, que dejaba parte del pecho al descubierto. El pantalón de pierna ancha aportó movimiento y una caída fluida, mientras que los zapatos negros brillantes reforzaron el costado sofisticado del conjunto.

Ángela Leiva y Lowrdez, de Banda en LOS40 Primavera Pop

Ángela Leiva se inclinó por un vestido largo plateado, de acabado brillante y satinado, que se destacó por su impronta glamorosa. El diseño presentaba un escote halter con cuello alto y una abertura central que dejaba parte del torso al descubierto. Los drapeados y los cruces de tela creaban una silueta asimétrica, mientras que una capa de tela blanca en la falda contrastaba con el plateado y se prolongaba en una pequeña cola.

Lowrdez Sáncez de Bandana por su parte, eligió un vestido largo negro de acabado brillante y detalles de lentejuelas, en sintonía con una estética rockera y glamorosa. El diseño combinaba un escote pronunciado con una parte superior translúcida y una falda amplia, abierta en el frente para aportar movimiento. Sobre el vestido llevó una capa larga y liviana de tejido negro, que sumó dramatismo a la propuesta.

Todos los looks de la noche de Primavera Pop de los 40 Principales

Tuli Acosta en LOS40 Primavera Pop

Valen Etchegoyen y Dúo Roze en LOS40 Primavera Pop

Emanero y Los Estelares en LOS40 Primavera Pop

Luck Ra en LOS40 Primavera Pop

Coti Sorokin en LOS40 Primavera Pop

Santiago Sáez, Paulo Sánchez y Renata Toscano en LOS40 Primavera Pop

Con propuestas que fueron desde la sastrería moderna hasta los vestidos de brillos y la estética rockera, Abel Pintos, Ángela Leiva, Luis Fonsi y Lowrdez, de Bandana, se destacaron entre los artistas que le dieron estilo a la última edición argentina del LOS40 Primavera Pop. Cada uno imprimió su sello personal en una noche en la que la música y la moda compartieron protagonismo.

Créditos: Sofía Herrera