Entramos al gimnasio que Denise Dumas armó en el jardín de su casa: moderno, multifuncional y diseñado para ahorrar espacio

Denise Dumas abrió las puertas de su hogar para mostrar el gimnasio que instaló en el jardín de su casa. A través de un video que compartió en sus redes sociales, la conductora compartió detalles de este nuevo espacio pensado para incorporar la actividad física a su rutina, con un equipamiento multifuncional que permite realizar distintos ejercicios.

Denise Dumas estrenó un gimnasio en el jardín de su casa

Con su característico sentido del humor, la conductora anunció que estaba por iniciar una nueva etapa, aunque reconoció que jamás había pisado un gimnasio. Sin embargo, encontró una solución para dar el primer paso sin salir de su casa: “Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”, expresó al presentar su nuevo rincón de entrenamiento

Un gimnasio multifuncional para entrenar en casa: así es el nuevo espacio de Denise Dumas

El espacio de Denise Dumas cuenta con una estación de entrenamiento multifuncional que permite realizar una amplia variedad de ejercicios en un mismo equipo. A través de un sistema de poleas y distintos accesorios, la máquina ofrece la posibilidad de trabajar zonas específicas del cuerpo, como los bíceps, tríceps, espalda y pecho. Además, permite incorporar ejercicios orientados al fortalecimiento de las piernas, entre ellos las sentadillas, lo que amplía las alternativas para desarrollar una rutina de entrenamiento integral.

Un gimnasio multifuncional para entrenar en casa

Una de las características de este tipo de equipamiento es su versatilidad, ya que reúne diferentes funciones en una sola estructura y evita la necesidad de contar con varias máquinas independientes. De esta manera, el gimnasio que la periodista instaló en el jardín de su casa se presenta como una opción para realizar ejercicios de fuerza y trabajar distintos grupos musculares sin salir del hogar.

El detalle de la máquina de Denise Dumas que permite ahorrar espacio

Más allá de las posibilidades de entrenamiento, uno de los aspectos que se destaca del equipamiento es su diseño compacto. La estación escogida por Denise Dumas puede plegarse una vez finalizada la rutina y quedar prácticamente junto a la pared, una característica que resulta especialmente útil en espacios donde se busca aprovechar cada rincón. Según reveló en el clip, cuando se encuentra guardada ocupa apenas 10 centímetros de profundidad, lo que permite mantener el ambiente despejado sin tener que dejar la máquina desplegada de manera permanente.

La máquina permite regular el peso con cintas en lugar de pesas

Este sistema de guardado representa una de las principales ventajas de la propuesta, ya que permite combinar un espacio destinado al entrenamiento con el uso habitual del jardín. Así, Denise Dumas incorporó a su hogar una alternativa que reúne funcionalidad, practicidad y distintas posibilidades de ejercicio, sin resignar demasiado lugar. Con humor y una decisión que marca el comienzo de una nueva etapa, la conductora encontró en su propia casa el escenario para animarse a una actividad que, según contó, hasta ahora nunca había formado parte de su vida.