Denise Dumas mostró detalles del nuevo departamento de su hija Isabella: “Se muda la primera"

Denise Dumas atraviesa un momento especial junto a su familia, Isabella, su hija mayor, decidió independizarse y mudarse a su propio departamento. La joven tiene 24 años y comenzó una nueva etapa lejos de la casa familiar, una decisión que movilizó a la panelista de LAM, quien acompañó el proceso y mostró algunos detalles de la vivienda.

Denise Dumas reveló cómo es el nuevo hogar de su hija Isabella

Denise Dumas tiene cuatro hijos, Emma y Francesca fruto de su relación con el actor Martín “Campi” Campilongo e Isabella y Santino, hijos de su anterior pareja Germán Barceló. A través de sus redes, la modelo suele compartir distintos momentos de su vida familiar y esta vez mostró con entusiasmo el comienzo de la independencia de su hija mayor. “Se muda la primera. Ya le voy a ir contando cómo se arma su propia casa”, adelantó la conductora.

Denise Dumas mostrando la cama XL del departamento de su hija//Instagram

A través de un video en Instagram, la panelista enseñó a sus seguidores los primeros avances de la decoración del departamento y explicó cómo están organizando el espacio y qué elementos consideran prioritarios para la nueva casa. “Isa se fue de casa, se vino a vivir sola, entonces estamos ayudando a armar este departamento y lo más importante es tener una buena cama”, comentó mientras recorría parte de la habitación.

Uno de los objetos que más llamó la atención fue la cama XL elegida para el dormitorio. En un primer momento, Dumas mostró un acolchado blanco y luego un cubrecama gris, acompañado por almohadas del mismo tono. La combinación se integró con el color general del ambiente, que fue pintado de blanco y transmite una apariencia luminosa y sencilla.

Denise Dumas mostrando el lugar de guardado del nuevo departamento de su hija Isabella//Instagram

La cama, además de su tamaño, cuenta con espacios de guardado incorporados, en parte del frente tiene un cajón dividido en tres sectores, pensado principalmente para organizar los zapatos. A un costado, posee otros cajones destinados a guardar ropa y distintos objetos personales. Mientras enseñaba ese sector, la conductora destacó que su hija ya había comenzado a aprovechar la capacidad de almacenamiento del mueble. “Ella aprovechó y metió muchas cosas acá”, señaló al mostrar los cajones llenos.

En el costado de la cama también se observa una mesa de luz negra, que aporta contraste con las paredes blancas y la ropa de cama claros. Por el momento, la panelista no brindó mayores detalles sobre el resto de los ambientes, ya que la decoración se encuentra en proceso y se irá completando de manera gradual.

Denise Dumas mostrando el lugar de guardado del nuevo departamento de su hija Isabella//Instagram

Así es la vida de Isabella, la hija de Denise Dumas

Isabella, la hija de Denise Dumas, se convirtió en toda una influencer y comparte parte de su vida cotidiana con sus seguidores a través de Instagram. En su cuenta, la joven publica fotografías de los distintos viajes que realizó por destinos soñados como París, Roma y Venecia, además de otros lugares que recorrió y que quedaron registrados en sus redes sociales.

A través de sus publicaciones, Isabella también reveló que practica equitación, una actividad que disfruta y suele mostrar mediante distintas fotos. Además, la joven estudió marketing, una formación que complementa su perfil y sus intereses profesionales, mientras continúa desarrollando su presencia en las plataformas digitales.

Denise Dumas junto a su hija Isabella//Instagram

Ahora, a los 24 años, Isabella emprendió una nueva etapa luego de decidir mudarse de la casa familiar. Con el acompañamiento de su madre, Denise Dumas, comenzó a preparar su departamento y a organizar su nuevo hogar, en lo que representa el inicio de una vida independiente.