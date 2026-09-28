Así es la casa de Campi y Denise Dumas: escalera como protagonista, sillón XXL y deco repleta de cuadros

Martín Campi y Denise Dumas construyeron un hogar donde los espacios se integran de manera natural y acompañan el ritmo de la vida familiar. La distribución de los ambientes y los detalles decorativos de la residencia destacan por su funcionalidad y practicidad, acompañando a la perfección su rutina. Cada sector parece vincularse con el siguiente de forma fluida, generando un recorrido donde conviven recuerdos, momentos compartidos y una impronta que atraviesa toda la propiedad.

Sillón XL y deco repleta de cuadros: La increíble propiedad que comparten Campi y Denise Dumas

La casa que comparten Denise Dumas y Martín Campi refleja una dinámica cotidiana en la que los espacios abiertos, los ambientes conectados y los sectores pensados para la reunión familiar ocupan un lugar central. Con una distribución fluida y una decoración que combina objetos personales con piezas funcionales, la vivienda muestra un estilo relajado donde cada rincón parece estar integrado a la vida diaria. La circulación abierta se enmarca en una de las tendencias más elegidas dentro del interiorismo.

Denise Dumas y Martín Campi

Al ingresar, la planta baja recibe con un hall amplio en tonos neutros que organiza la circulación hacia los distintos ambientes. Desde ese punto nace uno de los elementos más visibles de toda la propiedad, una escalera de madera con barandas de hierro. Ubicada en una posición estratégica, se convierte en el punto de referencia visual del espacio. Su presencia ordena el conjunto y acompaña gran parte de la vida diaria de la familia, ya que puede observarse desde distintos sectores.

La estructura se integra de manera directa con el resto de los ambientes de la casa de Denise Dumas y Campi, gracias a una distribución sin divisiones marcadas. Hall, living y escalera conviven en un mismo recorrido visual, aportando sensación de amplitud. Incluso uno de los integrantes más particulares del hogar, el gato de la familia, suele aparecer descansando en algunos de los escalones. Esa situación permite apreciar cómo cada espacio forma parte de una propuesta pensada para la convivencia de todos.

La casa de Denise Dumas y Martín Campi

A pocos pasos de la escalera se encuentra el living, uno de los espacios más activos de la casa. Allí destaca un enorme sofá modular en forma de L que domina la escena. Su tamaño permite que varias personas compartan el mismo lugar al mismo tiempo, ya sea para descansar o disfrutar de reuniones familiares. El sillón se complementa con almohadones en diferentes colores y textiles que aportan calidez al conjunto. Además, se convierte en el punto de encuentro habitual del hogar y en el lugar elegido para compartir.

Fotografías y espacios pensados para compartir en familia: La decoración de la casa de Denise Dumas y Campi

Otro rasgo que define la identidad decorativa de la Denise Dumas y Campi es la abundancia de cuadros y fotografías distribuidos en prácticamente todos los sectores sociales. Las paredes funcionan como una gran galería personal donde conviven imágenes de distintos tamaños, marcos variados y composiciones que se desarrollan sin una disposición rígida. El resultado es una decoración que privilegia la acumulación de recuerdos y elementos visuales vinculados a la historia familiar. Esta característica aporta continuidad entre los diferentes ambientes de la propiedad.

La casa de Denise Dumas y Martín Campi

Las composiciones no se limitan a una sola pared, sino que aparecen también en zonas cercanas a la escalera y en distintos sectores de circulación. De esta manera, las imágenes acompañan el recorrido interior y se transforman en parte de la identidad estética de la propiedad. Cada pared suma nuevas fotografías y cuadros, cargados de color y estilo, que amplían el protagonismo de esta elección decorativa en toda la vivienda.

Otro de los detalles que sobresalen en la casa de Denise Dumas y Campi es la presencia constante de luz natural. El living se conecta con el jardín exterior de la propiedad a través de grandes ventanales. Esta relación aporta claridad y ayuda a potenciar la sensación de amplitud general, además de integrar los sectores internos con el entorno. En el mismo ambiente, se destaca una chimenea revestida con piedras que acompaña a la perfección la impronta que eligió la pareja para la decoración.

La casa de Denise Dumas y Martín Campi

Denise Dumas y Martín Campi organizaron su hogar alrededor de espacios conectados que favorecen la vida cotidiana y los encuentros familiares. La presencia de un amplio sector de estar, una circulación fluida entre los ambientes y una decoración marcada por fotografías e imágenes enmarcadas definen gran parte de la identidad de la vivienda. A esto se suma un sofá XXL como eje central del living, integrándose de manera natural con el resto de los ambientes, reflejando la forma en la que la pareja decidió decorar cada rincón.

VDV