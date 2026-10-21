Entramos a la cocina de campo de Denise Dumas y Campi: muebles de madera, isla móvil y vidrios esmerilados

La cocina de Denise Dumas y Campi se distingue por una combinación de madera, hierro y vidrio que le da al ambiente una identidad propia. Con una estética de campo y detalles de inspiración industrial, el espacio reúne muebles de aspecto rústico, estanterías abiertas y una isla central que se convierte en uno de los principales puntos de atención.

Así es la cocina de campo de Denise Dumas y Campi

Lejos de una propuesta minimalista, el ambiente incorpora plantas, cuadros, frascos de vidrio y utensilios a la vista, elementos que conviven con los espacios de guardado y las superficies de trabajo. La iluminación cálida y la entrada de luz natural completan una cocina en la que la decoración y la funcionalidad comparten protagonismo.

La isla de madera, el centro de la cocina de Denise Dumas y Campi

Denise Dumas y Campi cuentan con una isla central de madera que se destaca por sus dimensiones y por el diseño de sus laterales, revestidos con listones verticales. La superficie rectangular, de tonos cálidos y vetas visibles, contrasta con los asientos altos de estructura metálica negra que la rodean y refuerzan el estilo industrial del mobiliario.

Sobre la isla se instalaron tres lámparas colgantes negras de forma cónica, que delimitan visualmente el sector. Una canasta con productos y algunos objetos de uso cotidiano completan el espacio, en un ambiente donde la madera tiene un papel central y aporta continuidad con el resto de los muebles.

Las plantas, los frascos y los cuadros que eligieron Denise Dumas y Campi

En la cocina de Denise Dumas y Campi, las estanterías abiertas también cumplen una función decorativa. Una estructura de hierro negro sostiene repisas de madera en las que se distribuyen frascos de vidrio de diferentes tamaños, recipientes con ingredientes y otros elementos que permanecen a la vista. En los niveles inferiores, la pareja reúne utensilios y pequeños electrodomésticos de uso cotidiano.

Las plantas, los frascos y los cuadros que eligieron Denise Dumas y Campi

La pared se completa con cuadros de distintos tamaños y marcos de colores, entre ellos amarillo y madera natural. A eso se suman varias plantas ubicadas sobre las repisas, que aportan contraste frente a las paredes claras. Una tira de iluminación cálida resalta estos detalles y acompaña la estética campestre que caracteriza al ambiente.

Los muebles con vidrio esmerilado que completan la cocina de Denise Dumas y Campi

Otro de los detalles que definen la cocina de Denise Dumas y Campi se encuentra en el sector del fondo, donde los muebles superiores de madera clara presentan un acabado envejecido y puertas con paneles. Algunos módulos incorporan sectores vidriados o translúcidos que aportan variedad visual al conjunto y se integran con el resto de los espacios de guardado.

Los muebles con vidrio esmerilado que completan la cocina de Denise Dumas y Campi

Debajo, la mesada se extiende junto a una ventana amplia, cubierta por una cortina azulada que filtra la luz natural. Sobre la superficie se observan utensilios, recipientes y otros elementos de uso diario. El piso de baldosas en tonos tierra completa la paleta cálida del ambiente y acompaña la combinación de madera, hierro y vidrio que define el estilo de la cocina. En conjunto, la cocina de Denise Dumas y Campi refleja una elección estética en la que la madera, los objetos a la vista y los detalles de hierro conviven sin perder funcionalidad.