Qué es de la vida de Isabella, Santino, Emma y Francesca, los hijos de Denise Dumas y Campi

Denise Dumas y Martín "Campi" Campilongo se consolidaron como una de las parejas más estables dentro del ambiente artístico argentino, logrando edificar una sólida familia ensamblada a lo largo de 20 años de historia en común. Tras dos décadas de convivencia compartida bajo el mismo techo, el presente encuentra a este numeroso hogar transitando una etapa de profunda transformación. Con la madurez de los jóvenes, cada uno de sus cuatro integrantes comenzó a trazar e independizar su propio camino profesional y personal lejos del nido.

La familia de Denise Dumas y Campi

La historia de amor de Denise Dumas y Campi

El destino cruzó a Denise Dumas y Campi en octubre de 2005 en los ruidosos pasillos de ShowMatch. En una desopilante tarde de televisión, el humorista se acercó a coquetearle escondido detrás de una extravagante máscara de Roberto Giordano, su célebre imitación. La complicidad inicial decantó rápidamente gracias a la intervención de José María Listorti, amigo en común que propició el intercambio de teléfonos.

Para ese momento, la conductora venía de un doloroso divorcio de su primer marido, el músico Germán Barceló. Fruto de aquel primer matrimonio, ella ya era madre de dos pequeños niños: su primogénita Isabella Curto, nacida en el 2002, y su segundo hijo, Santino Curto, nacido el 15 de diciembre de 2003. El comediante, quien era soltero e hijo único, asumió con naturalidad y ternura el rol paterno desde las primeras citas veraniegas en Villa Carlos Paz.

La pareja consolidó su amor definitivamente al año siguiente mediante un casamiento en 2006. La convivencia se formalizó cuando él les propuso mudarse todos juntos a su hogar, reformando el espacio para los chicos. El nacimiento de los herederos agrandó al clan y selló su amor. La familia se expandió con el nacimiento de Emma Campilongo el 13 de agosto de 2007. El círculo de amor se completó finalmente el 20 de agosto de 2012 con el esperado nacimiento de la menor, Francesca Campilongo.

Denise Dumas y Campi

Así están Isabella y Santino, los hijos mayores de Denise Dumas

El presente encuentra a Isabella y Santino, los hijos mayores de Denise Dumas, en etapas de plena madurez y proyección personal, habiendo consolidado un vínculo entrañable con Campi, a quien consideran un verdadero segundo papá por haberlos criado y acompañado en el día a día desde su infancia. Con una excelente relación afectiva y de mutua confianza, ambos jóvenes lograron forjar sus propias identidades, aunque eligen pararse ante el ojo público desde lugares completamente opuestos.

La primogénita, Isabella Curto, tiene 24 años y es quien resguarda con mayor recelo su intimidad. Ella es más bajo perfil que Santino, limitando su presencia en redes sociales a cuentas privadas y evitando las apariciones en los medios de comunicación tradicionales. Su foco actual está puesto en su desarrollo corporativo y en sus pasiones deportivas lejanas al espectáculo.

Así está Isabella, la hija mayor de Denise Dumas

Por el contrario, Santino Curto , de 22 años, experimentó una explosión en su exposición masiva a raíz de su carrera como músico solista. Su presencia en medios de comunicación creció exponencialmente tras presentarse en programas de alta audiencia televisiva, lo que provocó un fuerte furor y viralización en las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. A diferencia de su hermana, Santino utiliza sus plataformas digitales de manera pública y activa como canales de difusión indispensables para potenciar sus lanzamientos de música romántica y bachata.

Así está Santino, el hijo mayor de Denise Dumas

Así están Emma y Francesca, las hijas menores de Denise Dumas y Campi

Emma y Francesca, las hijas menores de Denise Dumas y Campi, disfrutan de un presente radiante y de una complicidad única con Campi, con quien comparten un sentido del humor muy particular y divertidas dinámicas cotidianas que suelen revolucionar el hogar . El comediante se muestra sumamente orgulloso del crecimiento de sus herederos, quienes demuestran que el legado del arte y la creatividad corre con fuerza por sus venas, aunque cada una elige un canal de expresión diferente.

La mayor de las dos, Emma Campilongo, tiene 18 años y se destaca por sus intereses vinculados a la fotografía, la equitación y las artes plásticas. Ella es más bajo perfil que Francesca, prefiriendo volcar su enorme inventiva puertas adentro a través del diseño en su taller de cerámica. Su presencia en redes sociales es bastante medida, ya que resguarda su intimidad y prefiere no exponerse de forma masiva en los medios de comunicación tradicionales, manteniéndose alejada del foco de las cámaras de televisión.

Así está Emma, la hija menor de Denise Dumas y Campi

Por el contrario, Francesca Campilongo, de 13 años, vive una realidad de altísima exposición pública gracias a su incipiente carrera artística. La adolescente provocó un verdadero revuelo en la prensa tras concretar su debut en la Calle Corrientes dentro del elenco del musical "Annie" en el Teatro Broadway. Esta oportunidad impulsó con fuerza su presencia en medios de comunicación, donde brindó entrevistas junto a su madre, y generó una gran repercusión en la escena digital, consolidándola como la gran promesa del clan familiar.

Así está Francesca, la hija menor de Denise Dumas y Campi

El presente de los cuatro hijos de Denise Dumas y Campi refleja el éxito de haber consolidado una familia ensamblada basada en el amor, el respeto y la absoluta libertad para elegir sus propios rumbos. Desde el bajo perfil de Isabella en el marketing y el arte de Emma en la cerámica, hasta la alta exposición de Santino con su música y el debut de Francesca en la calle Corrientes, cada uno de ellos brilla con luz propia. Con los años, la feliz pareja de artistas ve con orgullo cómo sus herederos forjan su propio destino.

A.E