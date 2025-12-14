Ernesto y Malena, los hijos de Héctor Alterio que triunfan lejos de la Argentina y mantienen vivo su legado

Este sábado 13 de diciembre, el mundo de la televisión, el cine y el teatro argentino se vistió de luto tras el fallecimiento de Héctor Alterio. El célebre actor murió a los 96 años convirtiéndose en uno de los artistas más importantes no sólo de Argentina, sino también en España, donde echó raíces tras haberse exiliado en 1975 a causa de la persecución de las Fuerzas Armadas en la última Dictadura Cívico-Militar.

Sin embargo, antes de desembarcar en el viejo continente tuvo dos hijos Ernesto y Malena, que, si bien nacieron en territorio nacional, vivieron toda su infancia y adultez del otro lado del océano. Ambos fueron testigos de los proyectos artísticos de su padre donde poco a poco adquirieron la vocación por la actuación y el arte hasta formar ellos mismos sus propios caminos, aunque siguiendo el legado de su progenitor.

Ernesto, el hijo mayor de Héctor Alterio

Ernesto nació el 25 de septiembre de 1970 y es hijo de Modesta Ángela Bacaicoa Destéfano, cuya profesión fue la psicología- y de Héctor Alterio. A temprana edad tuvo que emigrar a Madrid junto a sus padres a causa del estallido social y de la persecución que sufría su familia. En dicha ciudad, fue creciendo y manteniendo latentes las tradiciones argentinas. En su juventud estudió Biología, pero después se volcó por la carrera de Historia.

No obstante, la admiración por su padre fue tal que de a poco se le fue despertando la curiosidad por la actuación. En la década de 1990, profesionalizó este oficio y estudió Arte Dramático. Tal fue su pasión por la ficción que fundó, junto a otros colegas del ambiente, el grupo teatral Ración de Oreja. Un año después, se fusionó con otros grupos de actores y cambió el nombre a Animalario.

Al igual que su papá, incursionó en el cine, televisión y teatro que fueron un éxito rotundo. También ganó importantes Premios Goya como Mejor Actor Revelación y Mejor Interpretación Masculina Protagonista.

En febrero de este año formó parte de la serie española Su Majestad, una producción en la que compartió un episodio junto a su padre, una escena cargada de emoción que quedó inmortalizada para siempre en Ernesto. "Es mérito de Luis San Narciso, el director de casting, que lo propuso, y de repente cuajó la cosa y a todo el mundo le pareció bien", contó por aquel entonces. Ante esto añadió: "toda la gente del equipo estuvo muy a favor y cuidando mucho para que saliera todo bien".

No obstante, este no fue el único proyecto que compartió con el fallecido artista, sino que, en 2006, ambos protagonizaron Incautos y Muertos comunes. También formaron parte del Vientos de Agua, dirigida por Juan José Campanella, donde padre e hijo interpretan al mismo personaje en distintas épocas.

Malena Alterio, el orgullo de Héctor

Malena nació el 21 de enero de 1974, cuatro años después que su hermano. Desde muy niña, estuvo vinculada a la música y al arte, inclinando sus estudios hacia el canto, la danza clásica y contemporánea y logrando tocar instrumentos de viento tales como la flauta. Al igual que Héctor Alterio y Ernesto, comenzó a formar parte de la actuación profesional, camino que inició en 1998 de manera oficial formando parte de diversas ficciones de Telecinco.

Su talento y carisma heredado fue tal que logró ser una de las actrices más destacadas de series de televisión, cine, teatro y largometrajes traspasando las fronteras de España y consagrándose en el ámbito internacional. En esta línea, también realizó obras junto a su padre y hermano, logrando así un recuerdo familiar único sobre los escenarios. En 2024 ganó el Premio Goya a la mejor actriz femenina por su papel protagonista en Que Nadie Duerma

De esta manera, tanto Ernesto como Malena llevan con orgullo el apellido de Héctor Alterio, quienes se convirtieron en sus discípulos logrando que el arte penetre en su familia. El fallecido artista pudo combinar el amor por sus herederos y la pasión por la actuación y llevarlo a los sets de grabación como en los diversos ensayos que realizó en estas más de nueve décadas dedicadas al arte. "Se fue de una manera bonita, así bonito como él ha sido siempre, se fue bonito. Así que nada, gracias por venir”, dijo la actriz en declaraciones para Europa Press tras la muerte de su papá.

